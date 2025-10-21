أبوظبي تطلق منظومة رقمية لتسريع الابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات الطبية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «Hub71» إطلاق منظومتها الجديدة والمتخصّصة لعلوم الحياة «Hub71+ Life Sciences»، والتي تهدف إلى تنمية الابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الطبية والصحة الرقمية، انطلاقاً من أبوظبي، تربط المنظومة الجديدة الشركات الناشئة الواعدة بالجهات التنظيمية والأطباء والباحثين والشركات والمستثمرين؛ بهدف تحويل الاكتشافات العلمية إلى نتائج ملموسة، تسهم في تحسين حياة المرضى، وتحقيق أثر تجاري عالمي.

وتمّ الإعلان عن منظومة «Hub71+ Life Sciences» خلال فعالية الأثر السنوية التي تنظمها «Hub71»، حيث تتيح المنظومة الجديدة وصولاً مباشراً إلى مسارات البحث السريري، والبيئات التنظيمية التجريبية، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية. وستعمل الشركات الناشئة مع المستشفيات، ومؤسسات البحث والتطوير، والشركاء من القطاعين العام والخاص، إلى جانب شبكة نشطة من المستثمرين، لتعزيز الترابط بين الاكتشافات والتجارب السريرية والتطبيق التجاري.

وبهذه المناسبة، صرّح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ «Hub71»: «مع إطلاق منظومة (Hub71+ Life Sciences)، نبني بيئة متخصّصة تجمع المؤسسين والباحثين وروّاد القطاع للعمل معاً لتطوير التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، وتركّز المبادرة على الشركات الناشئة التي تبتكر حلولاً في هذا المجال، بما يُعزّز دور أبوظبي في تحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة».

ويأتي إطلاق منظومة «Hub71+ Life Sciences» منسجماً مع الأولويات الاستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي ومجمّع الطب والصحة واللياقة لحياة مستدامة «HELM»، واللذين يهدفان إلى تحسين عافية المجتمع، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية عالية الجودة، وبناء نظام صحي مرن ومستدام.

وترتكز هذه المبادرة من أصول أبوظبي المتطورة في قطاع الرعاية الصحية لتعزيز التحقق السريري، وتسريع الوصول إلى الأسواق، وذلك في وقت يُتوقع أن تصل فيه قيمة سوق خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 412 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يعكس النمو المستمر للاستثمارات في ابتكارات الرعاية الصحية عبر المنطقة.

وتنطلق المنظومة الجديدة بالتعاون مع شركاء مؤسسين ورئيسيين ملتزمين بدفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتشمل قائمة الشركاء المؤسسين كلاً من دائرة الصحة - أبوظبي ومؤسسة الإمارات للدواء، ومجمّع الطب والصحة واللياقة لحياة مستدامة «HELM»، بما يؤكد تركيز أبوظبي على الطب الدقيق، والتصنيع الحيوي المتقدّم، والرعاية الصحية القائمة على البيانات.

كما تعزز هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي التابع لشبكة «M42» وشركة «Ultrahuman» مكانة المنصة بصفتهم شركاء رئيسيين. ويتعاون 12 شريكاً مع الشركات الناشئة لاستكشاف فرص الاستثمار وتسريع إدخال الابتكارات التحولية إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شيخة، مدير إدارة المختبرات المرجعية الوطنية بمؤسسة الإمارات للدواء: «تأتي شراكتنا المؤسسية مع منظومة (Hub71+ Life Sciences) انسجاماً مع رؤيتنا لبناء قطاع علوم طبية معزز بالتقنيات الحديثة، يحقق الأمن الدوائي، ويدعم ازدهار الصناعات الطبية، في إطار بيئة تنظيمية متكاملة، ومرنة تدعم الابتكار وتُسرّع وصول العلاجات المبتكرة إلى المرضى، مع ضمان أعلى معايير السلامة والفعالية، ومن خلال هذه المنظومة سنُمكّن الشركات الناشئة من الاستفادة من مسارات تنظيمية مُبسّطة ومُصممة خصيصاً للابتكارات الطبية، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الدوائي، بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية في تحقيق التميز العلمي والاستدامة في قطاع علوم الحياة. ويُرسّخ مكانة الإمارات كمركز عالمي موثوق في تطوير وتصدير المنتجات الطبية المبتكرة».

وتعتبر منظومة «Hub71+ Life Sciences» استكمالاً للزخم الذي تشهده منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، حيث تعمل شركات ناشئة في مجال علوم الحياة مثل BioSapien وOvasave وBiotwin بالفعل على اختبار تقنيات متقدّمة في أبوظبي في مجالات الأورام، والخصوبة، والطب القائم على الذكاء الاصطناعي. ويؤكد هذا التقدّم عمق منظومة الإمارة في مجالي البحث التطبيقي والتسويق التجاري.

وتتيح منظومة «Hub71+ Life Sciences» للجهات التنظيمية والشركات والمستثمرين والشركات الناشئة، التعاون لتسريع وتيرة الابتكار في مجال الرعاية الصحية في أبوظبي. ومن خلال توفير الدعم التنظيمي وفرص التمويل والوصول إلى التجارب السريرية ونماذج إثبات المفهوم، تسهم المنظومة في خلق قيمة مشتركة تعزز الشركات وتدعم البحث العلمي، وتدفع نمو قطاع علوم الحياة التنافسي في الإمارة.

وتضم منظومة Hub71 اليوم ما يقارب 300 شركة ناشئة نجحت معاً في جمع تمويلات تجاوزت 9 مليارات درهم، وحققت إيرادات تفوق 5 مليارات درهم، مما يعكس صعود أبوظبي كواحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.