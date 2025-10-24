الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة

الدوحة (وام)

شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، الذي استضافته العاصمة القطرية «الدوحة» بمشاركة وزراء الطاقة من الدول الأعضاء وعدد من الدول المراقبة، لمناقشة التطورات الراهنة في أسواق الغاز العالمية وسبل تعزيز التعاون لضمان أمن واستدامة الطاقة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

وأكد المهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الغاز الطبيعي يشكّل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي، لما يتمتع به من موثوقية وكفاءة وانخفاض في الانبعاثات، ما يجعله داعماً محورياً لجهود التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة.