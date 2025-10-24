السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة
25 أكتوبر 2025 01:04

الدوحة (وام)

شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، الذي استضافته العاصمة القطرية «الدوحة» بمشاركة وزراء الطاقة من الدول الأعضاء وعدد من الدول المراقبة، لمناقشة التطورات الراهنة في أسواق الغاز العالمية وسبل تعزيز التعاون لضمان أمن واستدامة الطاقة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وأكد المهندس أحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن الغاز الطبيعي يشكّل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي، لما يتمتع به من موثوقية وكفاءة وانخفاض في الانبعاثات، ما يجعله داعماً محورياً لجهود التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة.

الدوحة
منتدى الدول المصدرة للغاز
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية
