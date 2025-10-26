الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مركز الشباب العربي» و«إي آند» يوقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية

«مركز الشباب العربي» و«إي آند» يوقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية
26 أكتوبر 2025 16:42

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، وقّع مركز الشباب العربي ومجموعة «إي آند» مذكرة تفاهم استراتيجية، بهدف تعزيز تمكين الشباب العربي بالمهارات المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتوسيع فرص التعليم والتدريب العملي أمامهم.
وتتضمن الشراكة عدداً من المبادرات النوعية، من بينها تقديم فرص حصرية للشباب للالتحاق ببرامج مركز الشباب العربي، وتطوير وإطلاق «أكاديمية الشباب» كمنصة تعليمية رقمية متاحة للشباب العربي، إضافةً إلى دعم المشاركة في برنامج «الزمالة التقنية للشباب العربي»، وتوفير فرص تدريب عملي نوعية عبر مبادرات وبرامج مشتركة.
كما تشمل الاتفاقية تعاوناً في الترويج لبرنامج ولاء الشباب «SWYP» التابع لـ «إي آند»، إلى جانب مساهمات من خبراء الشركة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، دعماً لرؤية المركز في بناء قدرات الشباب العربي وتأهيلهم للمستقبل.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «تأتي هذه الشراكة مع «إي آند» في إطار حرصنا على توسيع الشراكات مع المؤسسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا، لإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لاكتساب المهارات التي يحتاجونها للمنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي، لذا نؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ من الاستثمار في مهاراتهم وطاقاتهم، وإتاحة بيئة حقيقية للتعلم والتجربة والابتكار».
وتعكس مذكرة التفاهم هذه مع مركز الشباب العربي التزام «إي آند» بدعم جيل من الشباب العربي المتمكن رقمياً، فمن خلال أكاديمية الشباب وفرص التدريب والمشاركة في البرامج التقنية المتقدمة، تهدف المجموعة إلى تمكين المواهب الشابة في قيادة التحول الرقمي للمنطقة، والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وتندرج هذه الشراكة ضمن رؤية الطرفين لتعزيز الاستثمار في طاقات الشباب العربي، وتمكينهم من أدوات المستقبل الرقمي، بما يُسهم في بناء جيل قيادي قادر على الابتكار وصناعة الحلول، وتعزيز تنافسية المنطقة في الاقتصاد العالمي. وتشكّل مذكرة التفاهم خطوة جديدة نحو توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص أكبر للشباب، وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

