استقرار أداء سوق العقارات في دبي خلال الربع الثالث لعام 2025



دبي (الاتحاد)

سجل أداء سوق العقارات في دبي استقراراً خلال الربع الثالث من العام 2025، مع ازدياد المعروض من الوحدات السكنية، وفقاً لنتائج تقرير موقع «بيوت».

ووفقاً للبيانات، سجّلت أسعار شراء القدم المربع للشقق والفلل ارتفاعاً طفيفاً في المناطق الأكثر طلباً في دبي خلال الربع الثالث لعام 2025، فيما أظهرت البيانات بالنسبة للعقارات ضمن فئة الأسعار المنخفضة، إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين على شراء العقارات في مناطق «واحة دبي للسيليكون» و«مدينة دبي الرياضية» و«داماك هيلز 2» و«دبي الجنوب».

في المقابل، أظهر الباحثون عن عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة، اهتماماً كبيراً بمناطق «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري» و«الفرجان» و«المرابع العربية 3»، في حين واصلت مناطق «دبي مارينا» و«داون تاون دبي» و«داماك هيلز» و«دبي هيلز استيت»، جذب الباحثين عن عقارات فاخرة. اتجاه الأسعار شهدت أسعار شراء الشقق ضمن فئة الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلباً، ارتفاعاً بنحو 2%، أما أسعار الشقق ضمن فئة الأسعار المتوسطة، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة تقل عن 1% في كل من «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري»، بينما ارتفعت في منطقة «أبراج بحيرات الجميرا» بنحو 2%.

وفيما يتعلق بفئة العقارات الفاخرة، فقد شهدت أسعار الشقق الفاخرة ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 3%، في حين سجّلت أسعار الفلل في منطقتي «داماك هيلز» و«المرابع العربية» ارتفاعاً بنسبة 2%، بينما انخفضت أسعار الفلل في «دبي هيلز استيت» بنحو 1.5%. العائد على الاستثمار من حيث العائد على الاستثمار وبناءً على عائدات الإيجار المتوقعة للشقق، فقد برزت مناطق «مجمع دبي للاستثمار» و«ديسكفري جاردنز»، كأكثر الخيارات طلباً من قبل المستثمرين، ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة، وذلك بتحقيقها عائداً يتراوح ما بين 9-11%.

وضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد أظهرت بيانات «بيوت» أن مناطق «مجمع ليفينج ليجندز» و«تاون سكوير» و«قرية جميرا الدائرية»، تُدرّ عوائد تتراوح ما بين 7-9%. في المقابل، كانت «الصفوح» و«داماك هيلز و«مجمع جرين كوميونيتي» أكثر المناطق طلباً من قبل الباحثين عن شقق فاخرة، بعائد تجاوز 7.3%.

أما عوائد الاستثمار في فلل دبي ضمن فئة الأسعار المنخفضة، فقد أظهرت البيانات أن الفلل ومنازل التاون هاوس في مناطق «داماك هيلز2» و«مجمع سيرينا» و«المدينة العالمية»، تحقق عائداً يتجاوز 5.4%. علاوة على ذلك، تتراوح عوائد الاستثمار في الفلل ذات الأسعار المتوسطة في مناطق «قرية جميرا الدائرية» و«مجمع مُدن» و«تاون سكوير» بين 7-9%.

الاستئجار

وأظهرت بيانات «بيوت» الخاصة باستئجار العقارات في دبي، انخفاضاً بمعدل الإيجارات في المناطق الأكثر طلباً، وأظهرت البيانات أن الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة يفضلون السكن في منطقتي «أرجان» و«بر دبي»، في حين جذبت «داماك هيلز 2» و«مردف» الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة. في المقابل، كانت «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري» و«الفرجان» و«المرابع العربية 3»، الأكثر طلباً لاستئجار عقارات ضمن فئة الأسعار المتوسطة. اتجاه الإيجارات وفقاً لبيانات موقع «بيوت»، فقد شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام، انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 5%، باستثناء منطقة «بر دبي» التي سجّلت ارتفاعاً بنسبة 5% في معدل إيجارات الشقق التي تتألف من غرفة وغرفتين وصالة.

وتُظهر اتجاهات البحث في موقع «بيوت»، أنه وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار العقارات شهد تباطؤاً خلال الربع الثالث من عام 2025، إلا أن أداء سوق دبي العقاري حافظ على استقراره، مع وجود طلب قوي على استئجار وشراء الشقق والفلل في المناطق الرئيسية، خاصة في ظل تجاوز عدد سكان الإمارة 4 ملايين نسمة. إضافة إلى ذلك، يتمتع سوق العقارات في إمارة دبي بمقومات فريدة لعلّ أهمّها البنية التحتية المتطورة، والأسعار التنافسية، وخطط وبرامج التمويل والدفع المرن، فضلاً عن السياسات الحكومية التي تدعم خطط النمو وتحفز القطاع وتحافظ على مرونته واستدامته، وذلك تماشياً مع المبادرات طويلة الأجل، مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» و«خطة دبي الحضرية الشاملة 2040» وغيرها.

وفي تعليقه على تقرير أداء سوق العقارات في دبي خلال الربع الثالث من عام 2025، أكد حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت، والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «من الواضح أن سوق العقارات في دبي يدخل مرحلة جديدة من النضج والاستقرار. فعلى الرغم من تباطؤ النمو العام للأسعار نتيجة زيادة حجم المعروض وتوجهات المستثمرين المدروسة، لا تزال المجتمعات الراسخة تحقق أداءً قوياً بفضل بنيتها التحتية المتطورة والطلب المستمر».