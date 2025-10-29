الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الفجيرة للتعدين» يؤكد أهمية المعادن الاستراتيجية في دعم سلاسل الإمداد

«الفجيرة للتعدين» يؤكد أهمية المعادن الاستراتيجية في دعم سلاسل الإمداد
30 أكتوبر 2025 01:31

الفجيرة (الاتحاد)

أكد المشاركون في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين 2025، الذي تنظمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أهمية المعادن الاستراتيجية في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن الإمارات تمتلك المقومات والبنية التشريعية التي تجعلها مركزاً رائداً للاستثمار التعديني في المنطقة.
وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت المعادن الحرجة والاستراتيجية، والتمويل المستدام، وفرص الاستثمار التعديني، وجائزة الفجيرة لأفضل الممارسات المستدامة، والسياحة الجيولوجية، والتحول الرقمي في قطاع التعدين.
وناقشت الجلسات دور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع المستدامة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إبراز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها إمارة الفجيرة لتنمية الصناعات التعدينية.
وشهدت الجلسة الرابعة الإعلان عن الفائزين بجائزة الفجيرة لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة، تقديراً لجهودهم في تطبيق الحلول البيئية المبتكرة، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.

الفجيرة
التعدين
الإمارات
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
