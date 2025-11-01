«جامعة أبوظبي» ورواد الصناعة يسلّطون الضوء على الذكاء الاصطناعي والهندسة البرمجية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة أبوظبي، بالتعاون مع شركات رائدة مثل «آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«هواوي» و«زكا» ومجموعات مطوري جوجل و«SIFOR»، فعالية «يوم الابتكار 5.0» في حرم الجامعة بمدينة العين.

واستعرضت الفعالية أحدث التطورات في مجالي الذكاء الاصطناعي والهندسة البرمجية من خلال كلمات افتتاحية وورش عمل، إلى جانب نهائيات مسابقة IBM watsonx Orchestrate للطلبة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية المواهب الشابة في تحقيق رؤية الإمارات 2031، لاسيما المعنية بتنويع مواردها الاقتصادية غير النفطية.وشارك في الفعالية أكثر من 300 طالب، إذ اختبروا تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وتعلموا كيفية تطوير تطبيقات الشركات الكبرى وأساليب البرمجة المتقدمة، ومثّلت فعالية «يوم الابتكار 5.0» فرصة فريدة لربط التعليم الأكاديمي بالتحديات العملية التي تواجهها الصناعات اليوم.

وتضمنت الفعالية ثماني جلسات رئيسية، ناقشت مواضيع مثل «الذكاء الاصطناعي في الشركات مقابل الهوايات» و«كيفية بناء تطبيقات ذكية»، حيث تم استعراض أحدث الاتجاهات في عالم الأنظمة الذكية.

واختتمت الفعالية بمسابقة IBM watsonx Orchestrate للطلاب، حيث قدّم الطلبة حلولاً مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «تشير الدراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، ومن المتوقّع أن تسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في هذا النمو. وندرك في جامعة أبوظبي أن هذا التحول يعتمد على تطوير جيل من الشباب المبدع والجاهز لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتؤكد الفعاليات مثل «يوم الابتكار 5.0» التزامنا الراسخ بدعم الطلبة وتمكينهم من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد المستدام والتكنولوجيا الذكية في دولة الإمارات».من جانبه، قال كين هابسون، رئيس تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن في آي بي إم: «نفخر في «آي بي إم» بشراكتنا مع جامعة أبوظبي في مسابقة watsonx Orchestrate هذه الفعالية ليست مجرد مسابقة، بل فرصة عملية للطلبة لاكتساب خبرات حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء حلول ذكية تساعد في تشكيل مستقبل الأعمال».

وتماشياً مع يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج»، رسّخت الفعالية التزام جامعة أبوظبي بإعداد الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيادة في المستقبل الرقمي، كما دعّمت الأهداف الاستراتيجية للجامعة في تعزيز جاهزية الطلبة للاقتصاد الرقمي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الأخرى، والمساهمة في رؤية الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

بدروه، قال عادل خليفي، أستاذ علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة أبوظبي: «يُظهر «يوم الابتكار 5.0» القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي والهندسة البرمجية في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا، فالأمر لا يتعلق فقط بالحدث بالنسبة لطلبتنا، بل هو فرصة لتطبيق ما تعلّموه في الفصول الدراسية في الحياة الواقعية، والتعاون مع قادة الصناعة، وعرض إبداعاتهم على الساحة العالمية، وتعكس المشاريع التي تم استعراضها مدى الإبداع وعقلية حل المشكلات التي ستقود المرحلة المقبلة من الابتكار الرقمي في دولة الإمارات، بما يضع خريجينا كقادة في عالم يدفعه الذكاء الاصطناعي» ومن خلال مبادرات مثل «يوم الابتكار في الذكاء الاصطناعي والهندسة البرمجية»، تواصل جامعة أبوظبي دعم الابتكار والبحث العلمي والتعاون مع مختلف القطاعات، ما يعزّز دورها في إعداد الخريجين للقيادة والابتكار، وتحقيق تأثير إيجابي وملموس داخل دولة الإمارات وخارجها.