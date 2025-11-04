الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

نيابة عن رئيس الدولة.. ذياب بن محمد بن زايد يترأس وفد الدولة المشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد

ذياب بن محمد بن زايد
4 نوفمبر 2025 09:18

نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يترأَّس سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2025 في مدينة شنغهاي، وتشارك فيه دولة الإمارات كضيف شرف لدورته الثامنة.

ويرافق سموّه وفد رفيع المستوى يضمُّ كلاً من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار المسؤولين.

وتجسِّد هذه المشاركة عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتُبرز مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري محوري، ومركز رائد في مجالات التجارة والابتكار والاستدامة.

وتندرج مشاركة دولة الإمارات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، ما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.

 

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
رئيس الدولة
