362 مليون درهم أرباح برجيل القابضة في تسعة أشهر بنمو 27.5%



أبوظبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة برجيل القابضة صافي أرباح للتسعة أشهر الأولى من عام 2025 بلغ 362 مليون درهم، بنمو نسبته 18.2%، وفقاً للنتائج المالية التي أعلنتها المجموعة، التي أظهرت ارتفاع أرباح الربع الثالث بنحو 27.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 175 مليون درهم.

وحققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 1,422 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 7.9%، كما شهدت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 زيادة كبيرة بلغت 10.6%، لتصل إلى 4,099 مليون درهم، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين زاروا منشآتها 5.1 مليون شخص، بزيادة نسبتها 7.3%. وسجّلت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة بلغت 17.1% لتصل إلى 320 مليون درهم، مع ارتفاع هامش هذه الأرباح إلى 22.5% مقارنةً بما نسبته 20.7% في الفترة ذاتها من عام 2024.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 15.3% لتصل إلى 807 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع هامش هذه الأرباح ليصل إلى 19.7% مقارنة بما نسبته 18.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ صافي الربح 175 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 27.5%، فيما ارتفع صافي الهامش إلى 12.3% مقارنةً بما نسبته 10.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

أما على مستوى التسعة أشهر الأولى من عام 2025، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 18.2% ليصل إلى 362 مليون درهم، مع تحسن صافي الهامش ليصل إلى 8.8%.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل: «شهد الربع الثالث أداءً غير مسبوق لشركة برجيل القابضة، مجسّداً متانة شبكتها ومكانتها الريادية في قطاع الرعاية الصحية.وتعكس نتائج المجموعة كفاءة تشغيلية متقدمة وتميّزاً سريرياً مستمراً وزخماً مالياً قوياً، لترسّخ بذلك مكانتها باعتبارها وجهة إقليمية رائدة لتقديم الرعاية المعقّدة وعالية التخصص، بما يشمل مجالات الأورام وزراعة الأعضاء والتخصصات الجراحية المتقدمة، مدعومةً بقدرات طبية عالمية المستوى تمتد اليوم في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف:" ومع ديناميكيات السوق الإيجابية، والزيادة القوية في الأصول التي تم إطلاقها مؤخراً، وخطط التوسّع الطموحة قيد التنفيذ، تواصل المجموعة تعزيز ثقتها بمسار نموّها المستدام على المدى الطويل. وقبل كل شيء، تستمد هذه النجاحات زخمها من فرق العمل المتميزة التي يجسّد التزامها الراسخ بالتميّز حرصَ المجموعة على تقديم أعلى معايير الجودة في الرعاية لكل مريض».