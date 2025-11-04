العربية للطيران تسيّر رحلات مباشرة بين رأس الخيمة وقازان



رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت العربية للطيران، رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة قازان الروسية في خطوة جديدة تعكس توسع عمليات الشركة انطلاقاً من رأس الخيمة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يُعزز إطلاق الرحلات الجديدة بين رأس الخيمة وقازان من حضورنا المتنامي في روسيا، ويعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر مريحة وبأسعار مناسبة، فضلاً عن مواصلة دعم نمو إمارة رأس الخيمة كمركز رئيسي للسياحة والتجارة».

وتشكّل الخدمة الجديدة الإضافة الأحدث إلى شبكة وجهات العربية للطيران في روسيا انطلاقاً من رأس الخيمة بالإضافة إلى موسكو ويكاترينبورغ، مما يوفّر للمسافرين خيارات سفر أكثر راحة وبأسعار تنافسية بين الإمارات وروسيا. ويضم أسطول مجموعة «العربية للطيران» طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.