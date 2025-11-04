الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

العربية للطيران تسيّر رحلات مباشرة بين رأس الخيمة وقازان

415 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» في الربع الثاني
4 نوفمبر 2025 18:31


رأس الخيمة (الاتحاد)
أطلقت العربية للطيران، رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة قازان الروسية في خطوة جديدة تعكس توسع عمليات الشركة انطلاقاً من رأس الخيمة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يُعزز إطلاق الرحلات الجديدة بين رأس الخيمة وقازان من حضورنا المتنامي في روسيا، ويعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر مريحة وبأسعار مناسبة، فضلاً عن مواصلة دعم نمو إمارة رأس الخيمة كمركز رئيسي للسياحة والتجارة».

أخبار ذات صلة
«العربية أبوظبي» تدشن رحلاتها المباشرة إلى دمشق
«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى دمشق

وتشكّل الخدمة الجديدة الإضافة الأحدث إلى شبكة وجهات العربية للطيران في روسيا انطلاقاً من رأس الخيمة بالإضافة إلى موسكو ويكاترينبورغ، مما يوفّر للمسافرين خيارات سفر أكثر راحة وبأسعار تنافسية بين الإمارات وروسيا. ويضم أسطول مجموعة «العربية للطيران» طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.

العربية للطيران
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©