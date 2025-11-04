قمة AIM للاستثمار –الصين تنطلق 7 الجاري



دبي (الاتحاد)

تستعد قمة AIM للاستثمار، لعقد الدورة الافتتاحية في مدينة شنغهاي- الصين، والتي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر الجاري، تحت شعار «استكشاف محركات العولمة المتشابكة: من الانطلاق إلى الازدهار». وسيضم الحدث أكثر من 85 متحدثاً بارزاً في 15 جلسة رفيعة المستوى، بمشاركة أكثر من 1,000 مشارك من أكثر من 150 جنسية، من بينهم مستثمرون، ورواد أعمال، وقادة الصناعة. وستتناول المناقشات الاتجاهات العالمية في الاستثمار، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي الذي يعيد تشكيل مستقبل الأعمال.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار: «تمثل» قمة AIM للاستثمار – الصين «أكثر من مجرد توسع جغرافي، لتشكّل محطة رئيسية في رحلتنا لربط الأسواق والأفكار عبر القارات. وتُعد شنغهاي رمزاً للتقدم والابتكار، ما يجعلها المدينة المثالية لاستضافة منصة تجسد الحوار الاستثماري المستقبلي والتعاون المتبادل معاً، نسعى إلى إعادة تعريف ملامح العولمة من خلال بناء اقتصادات مرنة، شاملة، ومستعدة للمستقبل».

سيشهد برنامج القمة الممتد على مدار يومين مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، و رجا المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، و بو يابينغ، نائب رئيس لجنة بلدية شنغهاي للاقتصاد والمعلوماتية، و راي كوان تشونغ، الحائز على جائزة نوبل وسفير شؤون التغير المناخي، إضافةً إلى مجموعة متميزة من القادة والخبراء من مختلف دول العالم. وإلى جانب الجلسات الحوارية، ستشهد القمة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات كبرى، من بينها غرفة بكين للتجارة الدولية، ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، بما يعزّز دور القمة كحافز رئيسي للتعاون التجاري الدولي.