الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قمة AIM للاستثمار –الصين تنطلق 7 الجاري

قمة AIM للاستثمار –الصين تنطلق 7 الجاري
4 نوفمبر 2025 18:34


دبي (الاتحاد)
تستعد قمة AIM للاستثمار، لعقد الدورة الافتتاحية في مدينة شنغهاي- الصين، والتي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر الجاري، تحت شعار «استكشاف محركات العولمة المتشابكة: من الانطلاق إلى الازدهار». وسيضم الحدث أكثر من 85 متحدثاً بارزاً في 15 جلسة رفيعة المستوى، بمشاركة أكثر من 1,000 مشارك من أكثر من 150 جنسية، من بينهم مستثمرون، ورواد أعمال، وقادة الصناعة. وستتناول المناقشات الاتجاهات العالمية في الاستثمار، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي الذي يعيد تشكيل مستقبل الأعمال.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار: «تمثل» قمة AIM للاستثمار – الصين «أكثر من مجرد توسع جغرافي، لتشكّل محطة رئيسية في رحلتنا لربط الأسواق والأفكار عبر القارات. وتُعد شنغهاي رمزاً للتقدم والابتكار، ما يجعلها المدينة المثالية لاستضافة منصة تجسد الحوار الاستثماري المستقبلي والتعاون المتبادل معاً، نسعى إلى إعادة تعريف ملامح العولمة من خلال بناء اقتصادات مرنة، شاملة، ومستعدة للمستقبل».

أخبار ذات صلة
قمة AIM  للاستثمار تنظّم نسختها الدولية الأولى في الصين 7 نوفمبر المقبل

سيشهد برنامج القمة الممتد على مدار يومين مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، و رجا المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، و بو يابينغ، نائب رئيس لجنة بلدية شنغهاي للاقتصاد والمعلوماتية، و راي كوان تشونغ، الحائز على جائزة نوبل وسفير شؤون التغير المناخي، إضافةً إلى مجموعة متميزة من القادة والخبراء من مختلف دول العالم. وإلى جانب الجلسات الحوارية، ستشهد القمة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات كبرى، من بينها غرفة بكين للتجارة الدولية، ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، بما يعزّز دور القمة كحافز رئيسي للتعاون التجاري الدولي.

قمة AIM  للاستثمار
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©