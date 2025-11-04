«حرة الحمرية» تستعرض خدماتها اللوجستية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

تسلط هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، الضوء على منظومة خدماتها اللوجستية المتكاملة لدعم قطاع الطاقة وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.

وتستعرض «الهيئة»، عبر جناحها، المزايا الاستراتيجية ومنظومة الخدمات اللوجستية المتطورة والحلول الاستثمارية المبتكرة التي توفرها للمستثمرين والتي عززت من جاذبية المنطقة الحرة بالحمرية في قطاعات الطاقة والنفط والبتروكيماويات.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات على مستوى الدولة، وتضم مجموعة من كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات الحيوية ضمن منطقة مخصصة للصناعات البتروكيماوية والتي تتميز بموقع استراتيجي مهم واتصالها بميناء تجاري يقع على عمق 14 متراً يدعم عمليات الاستيراد والتصدير للشركات المستثمرة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن المشاركة في «أديبك 2025» تأتي في إطار السعي المستمر لـ«الهيئة» لترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الصناعية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية الحدث الذي يمثل منصة عالمية فريدة تجمع رواد الابتكار والمستثمرين والخبراء لتشكيل ملامح المرحلة المقبلة في قطاع الطاقة.

ولفت إلى أن مشاركة «حرة الحمرية» في «أديبك 2025» تعكس التزامها بمواصلة دورها في دعم النمو الصناعي، وتوسيع قاعدة الشراكات العالمية، وتعزيز حضور الإمارة وجهة مفضلة للاستثمار في القطاعات الحيوية، ومركزاً إقليمياً لابتكار الحلول المستدامة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية.