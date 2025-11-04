الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«XRG» و«واي بي إف» و«إيني» توقع اتفاقية للمشاركة في مشروع للغاز المسال بالأرجنتين

«XRG» و«واي بي إف» و«إيني» توقع اتفاقية للمشاركة في مشروع للغاز المسال بالأرجنتين
4 نوفمبر 2025 21:05

أبوظبي (الاتحاد)

 أعلنت «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ «أدنوك»، اليوم، توقيع اتفاقية إطارية غير ملزمة مع شركتي «واي بي إف» الأرجنتينية و«إيني» الإيطالية لدراسة المشاركة في مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين، وتشكل هذه الاتفاقية خطوة جديدة مهمة في تنفيذ استراتيجية «XRG» لبناء محفظة عالمية رائدة في مجال الغاز وتعزيز حضورها عبر الأميركتين.
 ويجمع مشروع الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين بشكل متكامل بين استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز من حوض «فاكا مويرتا» الصخري، وتسييله باستخدام تقنية محطات إسالة الغاز الطبيعي البحرية العائمة (FLNG). 
 ومن المتوقع أن يستفيد المشروع من الخبرة العميقة للشركاء في تطوير مرافق الغاز الطبيعي المسال العائمة، بما في ذلك سجل إيني الحافل في موزمبيق، حيث تعد «XRG» شريكاً لها في مشروع حوض «روفوما»، وستساهم «XRG» بخبراتها التقنية وإمكاناتها التجارية المتكاملة وسجلها الحافل في تقديم حلول طاقة موثوقة ومبتكرة لتسريع نجاح مشروع الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين. ومن المتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من المشروع 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، من خلال محطتين عائمتين تبلغ السعة الإنتاجية لكل منهما 6 ملايين طن سنوياً.
 وبهذه المناسبة، قال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: «تتميز الأرجنتين بإمكانات وقدرات تتيح تحقيق نقلة نوعية في مجال الغاز الطبيعي المسال. 
ومن خلال توحيد جهودنا مع قدرات 'إيني' العالمية الرائدة في مجال محطات تسييل الغاز العائمة، وريادة شركة 'واي بي إف' في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، نستهدف إرساء معايير جديدة للابتكار والتوسع والموثوقية في سوق الغاز العالمية، وذلك تماشياً مع حرص 'XRG' على تقديم حلول مستدامة في قطاع الطاقة تساهم في خلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين والشركاء والمجتمعات القريبة من مناطق عملياتنا». وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية غير الملزمة، التي تم توقيعها خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، عقب الإعلان مؤخراً عن استثمارات «XRG» في كل من «حوض روفوما» في موزمبيق، ومشروع «المنطقة 1 البحرية» في تركمانستان، وشركة «أركيوس للطاقة» في جمهورية مصر العربية، وحقل «أبشيرون» في أذربيجان، ومشروع «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعزز طموحها بأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الغاز.

