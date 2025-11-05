النفط يتراجع وسط زيادة المخزونات

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية سلطت الضوء على المخاوف بشأن نمو الاقتصاد والطلب على الوقود، بينما تفاقمت المخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتقارير عن زيادة مخزونات الخام الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.56 بالمئة، إلى 64.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.66 بالمئة، إلى 60.16 دولار، ليواصل الخامان تكبد خسائر منذ أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسواق النفط ضمن تراجع أوسع نطاقا في أسواق الأسهم، إذ اقتفت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء أثر الهبوط الذي شهدته وول ستريت خلال الليل مع انتشار المخاوف بشأن المبالغة في تقييمات الأسهم، لا سيما أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



