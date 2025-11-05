الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

النفط يتراجع وسط زيادة المخزونات

النفط
5 نوفمبر 2025 07:33

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية سلطت الضوء على المخاوف بشأن نمو الاقتصاد والطلب على الوقود، بينما تفاقمت المخاوف بسبب ارتفاع الدولار وتقارير عن زيادة مخزونات الخام الأميركية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.56 بالمئة، إلى 64.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.66 بالمئة، إلى 60.16 دولار، ليواصل الخامان تكبد خسائر منذ أمس الثلاثاء.
وانخفضت أسواق النفط ضمن تراجع أوسع نطاقا في أسواق الأسهم، إذ اقتفت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء أثر الهبوط الذي شهدته وول ستريت خلال الليل مع انتشار المخاوف بشأن المبالغة في تقييمات الأسهم، لا سيما أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالات
النفط
الأسواق المالية
أسعار النفط
