«تعزيز» تُرسي عقداً بـ 7.34 مليار درهم لإنشاء أحد أكبر مصانع «كلوريد البولي فينيل» عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «تعزيز» عن ترسية عقد بقيمة 7.34 مليار درهم (1.99 مليار دولار)، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لإنشاء أول مصنع من نوعه في دولة الإمارات لإنتاج مادة «كلوريد البولي فينيل» وأحد أكبر ثلاثة مصانع عالمياً في موقع واحد، على الشركة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية والبناء المحدودة «سي سي 7».

ويُشكِّل هذا العقد، الذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، خطوة مهمة تدعم الدور الإستراتيجي لـ «تعزيز» في دفع عجلة النمو الصناعي وتوطين سلاسل التوريد وتمكين سلاسل قيمة جديدة في دولة الإمارات.

ومن المخطّط أن يقوم المصنع الذي يقع ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في منطقة الرويس الصناعية، ويتوقّع إنجازه بحلول الربع الأخير من عام 2028، بإنتاج 1.9 مليون طن سنوياً من مواد «كلوريد البولي فينيل»، و«ثنائي كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«الصودا الكاوية» التي يمكن تسويقها تجارياً.

وتُعد هذه المواد الكيماوية أساسية لقطاعات حيوية مثل البناء والبنية التحتية والتغليف والرعاية الصحية، وتحظى بطلب متزايد داخل الدولة وعلى مستوى العالم.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، إن ترسية هذا العقد المهم تمثّل تطوراً كبيراً في مسيرة الشركة نحو إنشاء منظومة تنافسية عالمية المستوى للكيماويات والوقود الانتقالي في دولة الإمارات، موضحاً أن توطين إنتاج المواد الكيماوية الحيوية مثل كلوريد البولي فينيل والصودا الكاوية، يُسهم في دعم مرونة القطاع الصناعي المحلي، وزيادة قيمة المحتوى الوطني، وإتاحة فرص تصنيع جديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وتوفير قيمة اقتصادية طويلة الأمد للدولة.

وتأتي ترسية هذا العقد بعد ترسية «تعزيز» مؤخراً عدة عقود لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمنشآت إنتاج الأمونيا والميثانول، ما يُسهم في تسريع تطوير المرحلة الأولى من منظومتها الصناعية التي ستبلغ سعتها الإنتاجية 4.7 مليون طن سنوياً، والتي يُخطّط لها أن تُصبح واحدة من أكبر منظومات الصناعات الكيماوية المتكاملة في منطقة الخليج.

وسيُسهم مصنع إنتاج مادة «كلوريد البولي فينيل» مع بدء تشغيله، في ترسيخ مكانة «تعزيز» كمركز لإنتاج مواد «كلوريد البولي فينيل»، و«ثنائي كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«الصودا الكاوية»، ومن المخطط أن يلبّي الإنتاج السنوي للمصنع من مادة «كلوريد البولي فينيل» احتياجات تصنيع أنابيب المياه لعشرة ملايين منزل.

وسيصل إجمالي مساهمة المرحلة الأولى من منظومة «تعزيز» في الاقتصاد الوطني إلى 183 مليار درهم (50 مليار دولار)، إلى جانب توفير ما يصل إلى 20 ألف فرصة عمل في مجال الإنشاءات وستة آلاف في المجالات التشغيلية طوال فترة عمر المشروع.

كما ستُسهم «تعزيز» في تمكين الشركات الصناعية المحلية من إنتاج مئات المنتجات النهائية الجديدة لأول مرة، بما يدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، وطموح «أدنوك» لتصبح من بين أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال الكيماويات.