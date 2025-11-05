«غرفة أبوظبي» و«1X Technologies» تتعاونان لتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «1X Technologies، Inc» الأميركية، وذلك على هامش مشاركة الغرفة في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، الذي يُعد أكبر منصة عالمية لقطاع الطاقة والتقنيات المرتبطة بالاستدامة والتحول الصناعي.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومُستالي حسين، الرئيس المالي التنفيذي لشركة «1X Technologies، Inc».

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود غرفة أبوظبي لتحفيز نمو القطاع الخاص وجذب الشراكات الدولية الداعمة للتحول الصناعي، من خلال توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبحث والتطوير والتصنيع الذكي.

وتتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للشركات العاملة في إمارة أبوظبي للتعاون مع واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تطوير الروبوتات والأنظمة الذكية، وبحث إمكانية توطين تقنيات مستقبلية في قطاعي الصناعة والطاقة.

وتُعد شركة «1X Technologies، Inc» من الشركات العالمية الرائدة في تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتُركِّز على بناء حلول مبتكرة تعزّز الكفاءة والإنتاجية وتدعم التحول نحو الصناعة الذكية، ما يجعلها شريكاً واعداً في توطين التقنيات المستقبلية ودعم تنافسية الصناعات في إمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال شامس علي خلفان الظاهري: «يمثّل توقيع هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة غرفة أبوظبي لتوسيع شراكاتها الدولية الداعمة لخطط أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مكانة الإمارة منصة عالمية لابتكار الحلول الصناعية والطاقية المتقدمة، وتمكين الشركات وروّاد الأعمال من الوصول إلى فرص أوسع للنمو والتوسع في الأسواق الدولية».

ومن جانبه، قال مُستالي حسين: «يأتي توقيع الاتفاقية مع غرفة أبوظبي في مرحلة تشهد فيها التقنيات المتقدمة تحولاً نوعياً في الاقتصادات العالمية، وتُعدّ إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً للابتكار والاستثمار الصناعي، وهو ما يمنح هذه الشراكة بعداً استراتيجياً مهماً لنمو أعمالنا في المنطقة. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تطوير حلول روبوتية وذكية متقدمة تُسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم التحول نحو نماذج صناعية أكثر استدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي».

وتواصل غرفة أبوظبي عبر مشاركتها في «أديبك» تعزيز شبكة علاقاتها الدولية وربط مجتمع الأعمال في الإمارة بفرص وشركاء استراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، بما يُرسِّخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةً للاستثمار وريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية.