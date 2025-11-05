هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة «أوبك» لـ«الاتحاد»: زيادة الاستثمارات بقطاع النفط ضرورة والطلب سيواصل النمو

حامد رعاب (أبوظبي)



أكد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أهمية الاستثمار في جميع مصادر الطاقة، حيث يحتاج العالم لجميع المصادر من دون إقصاء أي نوع من الطاقة، سواءً كان الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز أو غيره، موضحاً أن العالم بحاجة لاستثمارات هائلة في مجال الطاقة، بما يضمن توفير الإمدادات بشكل أمن لتحقيق النمو الاقتصادي.

وقال الغيص، في تصريحات خاصة لـ«مركز الاتحاد للأخبار»، على هامش مشاركته في «أديبك 2025»، إن صناعة النفط بحاجة لاستثمارات تقدر بنحو 18.2 تريليون دولار من الآن، وحتى حلول عام 2050، بما يعادل نحو 700 مليار دولار سنوياً، وذلك في عمليات الاستكشاف والحفر والتنقيب والتكرير والبتروكيماويات والعمليات اللوجستية وغيرها.





وأشار إلى أن الكلمة الافتتاحية لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، كانت قوية ومؤثرة، وتضمنت إحصائيات واضحة، مضيفاً: «سعداء في (أوبك) بتماشي هذه الأرقام والمؤشرات والإحصائيات مع رسائل المنظمة خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «فيما يتعلق بالطلب على النفط في المستقبل، أشار معالي الدكتور سلطان الجابر، بوضوح في رسالته إلى أن إنتاج النفط سيستمر فوق مستوى 100 مليون برميل يومياً لما بعد عام 2040، بينما تشير أبحاث (أوبك) إلى أن مستوى الطلب على النفط سيرتفع لنحو 123 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050 مع إمكانية استمرار تزايد الطلب».

وقال الغيص: «هذه الأرقام ليست مجرد توقعات، بل وقائع وحقائق على أرض الواقع، حيث نحقق سنوياً مستويات قياسية في الطلب على النفط مدفوعاً بالعديد من العوامل المهمة مثل، النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع ارتفاع عدد سكان العالم بحلول عام 2050 بنحو ملياري نسمة، معظمهم في الدول النامية، بجانب تضاعف حجم الاقتصاد العالمي بالمقارنة مع مستواه الحالي، بسبب النشاط التجاري ودوران عجلة الاقتصاد العالمي، فضلاً عن استمرار بناء مدن جديدة في مختلف أنحاء العالم، حيث تدفع هذه العوامل في اتجاه زيادة الطلب على الطاقة بنحو 23% حتى حلول عام 2050، فيما سيصل الطلب العالمي على النفط وقتها إلى 123 مليون برميل يومياً».

وحول معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، قال الغيص إن عدد المشاركين في «أديبك» يزداد بوتيرة سنوية، ما يؤكد أهمية هذا الملتقى العالمي الذي جذب نحو 200 ألف مشارك في دورته الحالية، مشيراً إلى أهمية الحدث في جذب المهتمين بقطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم من مستثمرين ومسؤولي شركات وبنوك وهيئات دولية وحكومات تجتمع في أبوظبي عاصمة الطاقة.

وأوضح أن «أديبك 2025» شهد مناقشات هامة تشير لوجود تحول جذري الآن في النقاش حول مستقبل آفاق الطاقة للعالم، معرباً عن سعادته بالمداخلات والمناقشات التي دارت في الحلقات النقاشية، مع شعور الجميع بأهمية الاستثمار، لضرورة تمكين العالم من توفير الطاقة وإمدادات النفط بشكل أمن، وتزويد العالم بالوقود من أجل تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن كافة الرسائل خلال «أديبك 2005» تتطابق تقريباً مع رسائل منظمة «أوبك».