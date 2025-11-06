«تعزيز» توقّع اتفاقية مع «سانمار» الهندية لتصدير الكيماويات من مدينة الرويس الصناعية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «تعزيز» خلال فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، عن توقيع البنود الأساسية لاتفاقيتي بيع منتجات مع مجموعة «سانمار»، الشركة العاملة في إنتاج «كلوريد البولي فينيل» والكيماويات المتخصّصة، وذلك لتوريد مواد أوّلية رئيسية لصناعة البتروكيماويات.

حضر فعالية التوقيع، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ونافديب سوري، سفير جمهورية الهند السابق لدى دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، رئيس مجلس إدارة شركة «تي سي آي سانمار» للكيماويات، عضو مجلس إدارة مجموعة «سانمار».

وستقوم «تعزيز»، بموجب الاتفاقيتين اللتين تصل مدتهما إلى عشر سنوات، بتوريد أكثر من 350 ألف طن سنوياً من «ثنائي كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل» إلى «سانمار».

وسيتم إنتاج هذه المواد الأوليّة ضمن «منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية» بمدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث تُعد هذه المرة الأولى، التي يتم فيها تصدير أيٍّ من هذه المواد الكيماوية من الدولة.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، إن هذه الاتفاقيات تؤكد التزام «تعزيز» بأن تصبح مورّداً موثوقاً للمنتجات البتروكيماوية عالية الجودة للأسواق العالمية، لافتاً إلى أن التعاون مع مجموعة «سانمار» يدعم خطط «تعزيز» الطموحة للنمو في أسواق مصر والهند، بالتزامن مع جهودها المستمرة للإسهام في تمكين النمو الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية القوية القائمة بين الدولة والهند، ما يوفّر المزيد من فرص التعاون طويل الأمد ويخلق قيمة إضافية بين الشريكين.

وتُعد مادتا «ثنائي كلوريد الإيثيلين» و«مونومر كلوريد الفينيل» من المكونات الأساسية اللازمة لإنتاج «كلوريد البولي فينيل»، وهو من اللدائن الحرارية المستخدمة في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والاستهلاكية.

ومن المخطط أن تسهم هاتان المادتان في دعم إنتاج «مجموعة سانمار» لمادة «كلوريد البولي فينيل» في منشآتها بمدينة بورسعيد بمصر ومدينة كودالور في الهند.

وتسهم «تعزيز» من خلال هذه المبادرة، في دعم إنتاج الكيماويات المصنعة في دولة الإمارات وزيادة تنافسيتها محلياً وعالمياً.

من جانبه، قال فيجاي سانكار، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سانمار»، إن هذه الاتفاقيات طويلة الأمد تؤكد التزام الجانبين بتميّز العمليات التشغيلية والاستدامة وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد.

ومن المخطط أن تصل السعة الإنتاجية لـ«منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية» إلى 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية عند اكتمال أعمال إنشائها في عام 2028، فيما سيتم إنتاج «ثنائي كلوريد الإيثيلين» و«مونومر كلوريد الفينيل» في مصنع تعزيز لإنتاج «كلوريد البولي فينيل» وهو أكبر مصنع ضمن منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية، حيث تبلغ سعته الإنتاجية 1.9 مليون طن سنوياً من «الصودا الكاوية» و«ثنائي كلوريد الإيثيلين» و«كلوريد البولي فينيل» و«مونومر كلوريد الفينيل».

يذكر أن «منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية» ستضم أيضاً منشأة لإنتاج «الأمونيا» بسعة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، ومنشأة لإنتاج «الميثانول» بسعة تصل إلى 1.8 مليون طن سنوياً، ومن خلال جهودها لتمكين النمو الصناعي المحلي في مجال التكرير والتصنيع والتسويق إلى الأسواق العالمية الرئيسية، تستمر «تعزيز» في ترسيخ مكانتها كشريك عالمي موثوق في قطاع الطاقة، ومسهم مهم في تحفيز التنمية الصناعية في دولة الإمارات، بالتماشي مع أهداف «مشروع 300 مليار» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.