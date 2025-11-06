«سياحة أبوظبي» تُعزز شراكتها مع «إكسبيديا» خلال سوق السفر العالمي



أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شراكتها مع مجموعة «إكسبيديا»، إحدى أبرز وكالات السفر الإلكترونية في العالم، لاستقطاب المزيد من الزوّار من الأسواق الرئيسية ذات الأولوية، دفعاً للنمو السياحي المستدام في الإمارة.

وخلال فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2025 في لندن، وقّع صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجينيفر أندريه، نائب رئيس تطوير الأعمال في إعلانات مجموعة «إكسبيديا»، اتفاقية تمتد لعدة سنوات تُحدد أطر التعاون الموسع بين الجانبين، وتشهد إطلاق حملات إعلانية ومبادرات ترويجية موجهة في 15 سوقاً رئيسياً عبر منصات وتطبيقات المجموعة، بما في ذلك «إكسبيديا» و«فربو» و«هوتيلز.كوم»، لتعزيز الوعي بالمقومات السياحية والثقافية الاستثنائية في أبوظبي، ودعوة المسافرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف تجاربها المتنوعة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للنجاح الكبير لحملة «بطاقة عطلة الشمس المشرقة»، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع مجموعة «إكسبيديا» خلال معرض سوق السفر العربي 2025. وتركّز الشراكة الموسعة على تكثيف الحملات الترويجية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة متميّزة، مع إبراز ثقافتها الغنية، ومعالمها وعروضها المُلهمة.

وقال صالح محمد الجزيري: «تدعم الشراكات الاستراتيجية مع رواد قطاع السفر العالمي، مثل مجموعة «إكسبيديا»، رؤيتنا الطموحة طويلة المدى الرامية إلى تحقيق نمو مستدام في مختلف الأسواق السياحية. ويُسهم هذا التعاون الموسع في تعزيز حضور أبوظبي على خريطة السياحة الدولية، ويسلط الضوء على تجاربها الثقافية والترفيهية الفريدة، ونواصل جهودنا لتقديم أبوظبي للعالم كوجهة نابضة بالحياة تُرحب بالجميع على مدار العام، بما يفتح آفاقاً جديدة لازدهار قطاع السياحة في الإمارة».

وتضع هذه الشراكة أبوظبي في صدارة «قائمة أمنيات» المسافرين الباحثين عن عطلات لا تُنسى من خلال الترويج لعروضها عبر شبكة علامات ومنصات «إكسبيديا».

وتُركّز المبادرات القادمة على زيادة عدد الزوار خلال موسم عطلات الشتاء وما بعده، عبر حملات استراتيجية تستعرض تنوّع التجارب السياحية والثقافية والترفيهية في أبوظبي، وتتيح وصولاً سهلاً ومتكاملاً إلى خدمات الحجز الأساسية للرحلات الجوية والفنادق والرحلات البحرية والجولات السياحية في الإمارة.

من جانبها، قالت جينيفر أندريه: يسعدنا توسيع شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وإبراز ما تتميّز به الإمارة من ثقافة أصيلة، ومعالم طبيعية خلابة، وجاذبية سياحية على مدار العام، ونقل رسالتها إلى المسافرين من جميع أنحاء العالم، وعن طريق إطلاق حملات شاملة عبر كافة علاماتنا، نُسهم في تكريس مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً، ونجعل زيارتها وحجز رحلاتها وتجاربها الاستثنائية عبر منصاتنا وتطبيقاتنا أكثر سهولة وسلاسة من أي وقت مضى.