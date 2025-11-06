الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إن إم دي سي إنيرجي» توقّع اتفاقيات وشراكات استراتيجية خلال «أديبك 2025»

«إن إم دي سي إنيرجي» توقّع اتفاقيات وشراكات استراتيجية خلال «أديبك 2025»
6 نوفمبر 2025 18:09

 
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت «إن إم دي سي جروب»، و«إن إم دي سي إنيرجي» مشاركتهما الناجحة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025»، مع إعلان «إن إم دي سي إنيرجي» عن توقيع عدد من الاتفاقيات البارزة، لاستكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية.
ووقعت «إن إم دي سي إنيرجي» مذكرة تفاهم مع شركة «بيكر هيوز» لاستكشاف آفاق التعاون معها، لاسيما على مستوى زيادة توطين بعض من منتجات «بيكر هيوز» وحلولها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، من خلال المرافق المتطورة التي تتمتع بها «إن إم دي سي إنيرجي» وقدراتها السباقة.
وسيعمل هذا التعاون على استكشاف العديد من منتجات تقنيات الغاز مثل محطات ضغط الغاز وصولاً إلى الوحدات المعيارية للغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في تلبية احتياجات أسواق المنطقة ودعم أهداف التحول في قطاع الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن «إن إم دي سي إنيرجي» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» تتقدمان حالياً بعروض لمجموعة من المناقصات الكبرى في المنطقة، مستندتين إلى موارد التصنيع الضخمة لكل منهما وخبراتهما الواسعة في مجالات الهندسة والتوريدات والبناء.
كما قامت «إن إم دي سي إنيرجي» بتوقيع اتفاقيات طموحة، إذ أبرمت أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة «إنيرجي ماسترز إنتربرايزز» الإماراتية، للتعاون في مجالات المضخات الغاطسة الكهربائية والقطاعات المرتبطة بها، مستفيدةً من الحضور الإقليمي الواسع لشركة «إن إم دي سي إنيرجي» ومن قدرات «إنيرجي ماسترز» في توريد وتركيب وتشغيل وصيانة المضخات الغاطسة الكهربائية. 

علاوةً على ذلك، وقّعت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» مذكرة تفاهم مع شركة «إنجنيرز إنديا ليمتد» للتعاون في تقديم العروض المشتركة، وفي حال الفوز بالمناقصات، سيتم توسيع نطاق التعاون ليشمل تنفيذ المشاريع البرية في المملكة العربية السعودية ضمن قطاعات تشمل معالجة النفط والغاز، والمصافي، والبتروكيماويات، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومشاريع التحول في قطاع الطاقة. 

وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنيرجي»: أظهرت «إن إم دي سي إنيرجي» خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025» جدوى التعاون من خلال إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة الطموحة مع الشركات العالمية التي تنسجم مع مساعينا ورؤيتنا للقطاع، وباعتبارنا محفّزاً لمستقبل قطاع الطاقة من خلال التكنولوجيا، والحلول المدعمة بالذكاء الاصطناعي، نحرص في «إن إم دي سي إنيرجي» على اتخاذ الخطوات اللازمة على المديين القصير والمتوسط لضمان تطور قطاع أعمالنا بما يتماشى مع الحقائق والمعطيات في العالم المحيط بنا. لذلك نعطي الأهمية للتعاون مع الكيانات التي تتقاسم معنا ذات التطلعات والرؤى، لنتمكن من استخدام أفضل الممارسات وتوحيد قدراتنا وتقديم حلول مبتكرة ومواكبة المتغيرات الديناميكية في القطاع».

أديبك
