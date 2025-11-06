غرفة دبي العالمية تستقطب261 شركة جديدة خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في استقطاب 261 شركة متنوعة تشمل شركات متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ 158 شركة تم استقطابها خلال ذات الفترة من 2024، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 65% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 44 شركة متعددة الجنسيات مقارنة بـ 40 شركة تم استقطابها من قبل الغرفة خلال ذات الفترة من 2024، بنمو بنسبة 10%.

كما استقطبت الغرفة 217 شركة صغيرة ومتوسطة في الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنسبة زيادة بلغت 84% مقارنة مع 118 شركة تم استقطابها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: نلتزم بتكثيف جهودنا لتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة إلى دبي، وتوسيع آفاق الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارة في مختلف القطاعات وترسيخ دورها المحوري على خريطة التجارة والاستثمار العالمية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف أن شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة تشكل رافعة محورية لتمكين الشركات المحلية من توسيع نطاق أعمالها بفعالية في الأسواق الخارجية وتعريف مجتمع الأعمال العالمي بالمزايا التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.

وفي إطار الالتزام بتحقيق مستهدفات مبادرة «دبي جلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030 لتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم، قامت غرفة دبي العالمية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بتعزيز حضورها العالمي من خلال افتتاح 5 مكاتب تمثيلية جديدة في كل من دكا في بنغلاديش، وكيب تاون في جنوب أفريقيا، وبنغالور في الهند، وبانكوك في تايلاند، وتورنتو في كندا.

وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، نظم المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة للغرفة حول العالم 376 طاولة نقاش مستديرة للترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعريف بدبي كمركز للتوسع الخارجي للأسواق العالمية.

وتشكل شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية منصة إستراتيجية تربط شركات دبي مع مجتمعات الأعمال حول العالم، وتعمل على تسهيل تدفق الاستثمارات البينية، وفتح قنوات جديدة للتجارة الثنائية، كما تعمل على دعم الشركات في الدول التي تعمل بها للاستفادة من الفرص المتاحة في دبي باعتبارها بوابة إلى مختلف الأسواق العالمية.

وتضطلع مكاتب التمثيل الخارجي للغرفة بدور حيوي في تعريف مجتمعات الأعمال حول العالم بالمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة مثالية للنمو والتوسع، كما تقدم المكاتب معلومات عن سوق دبي، وتدعم نمو الشركات العالمية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق الواعدة.