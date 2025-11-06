«مصدر» و«أو أم في» تتعاونان لتطوير وتشغيل محطة للهيدروجين الأخضر بالنمسا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، و«أو أم في»، الشركة النمساوية المتكاملة للطاقة والنفط والكيماويات، عن توقيع اتفاقية ملزمة لإنشاء شركة بهدف تمويل وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق محللات كهربائية بقدرة 140 ميجاواط في منطقة «بروك آن دير ليثا» بالنمسا.

وسيمثّل هذا المشروع الرائد أحد أكبر مرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا، ويُشكِّل خطوة مهمة تدعم مساعي «أو أم في» لإزالة الكربون من عمليات تشغيل مصفاة «شفخات» التابعة لها وتسريع الجهود لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة وبدأ بناء المحطة في سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن تدخل حيّز التشغيل في عام 2027.

وستستحوذ «مصدر» على حصة بنسبة 49% في الشركة الجديدة وستمتلك «أو أم في» 51% وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة التجارية والمالية والفنية العالمية لشركة «مصدر» في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة النظيفة حول العالم وخبرات شركة «أو أم في» في مجال الكيماويات.

ومن المتوقّع إتمام إجراءات تأسيس الشركة المشتركة في مطلع عام 2026، وذلك بعد استكمال الوثائق المطلوبة والحصول على موافقات المساهمين والموافقات التنظيمية.

وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر» ومعالي الدكتور فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي، والدكتور ألفريد شتيرن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أو أم في»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، تم توقيع الاتفاقية خلال «أديبك 2025».

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع نشر حلول الطاقة المتجددة، يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار توطيد علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا الصديقة، والمساهمة في تطوير وتحديث منظومة الطاقة العالمية لمواكبة العصر الرقمي، كما يفتح المشروع آفاقاً وفرصاً تجارية واعدة بالسوق الأوربي».