الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار

ارتفع الذهب اليوم الجمعة وسط تراجع الدولار بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعفٍ في سوق العمل في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3994.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لخسارة أسبوعية 0.3 بالمئة. وانخفض المعدن النفيس بنحو ثمانية في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4004.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 48.31 دولار للأوقية لكنها تتجه لخسارة أسبوعية 0.7 بالمئة. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1534.21 دولار ويتجه لانخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1379.33 دولار ويتجه لمكاسب أسبوعية 0.5 بالمئة.



