اقتصاد

«الإنماء التجاري بالشارقة» تختتم مشاركتها بسوق السفر العالمي بلندن

«الإنماء التجاري بالشارقة» تختتم مشاركتها بسوق السفر العالمي بلندن
7 نوفمبر 2025 18:44

لندن (الاتحاد)
 اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مشاركتها في الدورة الـ 45 من معرض سوق السفر العالمي «WTM 2025» الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري بوفد ضم 19 جهة حكومية وخاصة إلى جانب عدد من ممثلي مكاتب السياحة ووكالات السفر والمنشآت الفندقية في الإمارة تحت مظلة جناح الشارقة.

واستعرضت الهيئة خلال المعرض مجموعة متنوعة من العروض والوجهات السياحية أمام جمهور واسع من المتخصصين والمهتمين بقطاع السياحة والسفر، مع التركيز بشكل خاص على الشركات السياحية الأوروبية.
وفي اليوم الثاني من المعرض عقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً سلط فيه الضوء على أهمية قطاع السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي ودوره في دعم التعاون والتواصل بين الجهات المعنية في القطاع بهدف استكشاف أبرز الفرص الحالية المتاحة التي من شأنها إعادة تشكيل مستقبل قطاع السفر والسياحة على المستوى العالمي.
وتطرقت إلى أحدث الإحصائيات المتعلقة بأداء القطاع الفندقي والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد نزلاء الفنادق الأوروبيين في إمارة الشارقة حتى شهر أغسطس الماضي وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأوروبية من حيث عدد نزلاء الفنادق تلتها كل من فرنسا وأيرلندا وألمانيا.
وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن الأسواق الأوروبية سوق رئيس بالنسبة لإمارة الشارقة التي شهدت تطورات نوعية تتماشى مع أهداف رؤية الشارقة 2030 التي ترتكز على الابتكار والاستدامة وتهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والريادة ويأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه الدولة إلى رفع مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، فيما تستهدف خطة التوسع لمطار الشارقة الدولي زيادة طاقته الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027.

