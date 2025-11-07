«غرفة الفجيرة» تبحث التعاون التجاري مع أصحاب الأعمال في بيلاروسيا



الفجيرة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سُبل التعاون التجاري والاقتصادي بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة ونظرائهم في بيلاروسيا، وتأسيس شراكة عمل استراتيجية تخدم مصلحة الطرفين وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا في فبراير الماضي.جاء ذلك خلال لقاء سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، وإيغور بيلي سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، بحضور عبدالله محمد سعيد الظنحاني عضو مجلس إدارة الغرفة، والذي أكدا خلاله أهمية تعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وبلاروسيا وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين وإمكانية بناء شراكات تجارية واستثمارية.

وقدم سلطان الهنداسي عرضاً لمقومات ومزايا الاستثمار في الفجيرة والمكانة، التي تحظى بها بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً بارزاً في مجال الطاقة وخدمات اللوجستيات.

من جانبه استعرض سفير بيلاروسيا المقومات الاقتصادية لبلاده التي تعتمد بشكل كبير على الصناعة والتصنيع، في قطاعات رئيسية تشمل الهندسة الميكانيكية والبتروكيماويات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين، موضحاً أن بلاده لديها إمكانات كبيرة في مجال التعدين وآليات وقطع غيار الكسارات.

وأشار إلى إمكانية التنسيق بين غرفتى الفجيرة وبيلاروسيا لتنظيم لقاء مشترك للترويج للإمكانيات التي يتمتع بها الجانبان.

وأعرب السفير عن شكره لما لمسه من حرص لغرفة الفجيرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلاده.