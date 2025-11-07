السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة الفجيرة» تبحث التعاون التجاري مع أصحاب الأعمال في بيلاروسيا

«غرفة الفجيرة» تبحث التعاون التجاري مع أصحاب الأعمال في بيلاروسيا
7 نوفمبر 2025 19:53


الفجيرة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سُبل التعاون التجاري والاقتصادي بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة ونظرائهم في بيلاروسيا، وتأسيس شراكة عمل استراتيجية تخدم مصلحة الطرفين وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا في فبراير الماضي.جاء ذلك خلال لقاء سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، وإيغور بيلي سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، بحضور عبدالله محمد سعيد الظنحاني عضو مجلس إدارة الغرفة، والذي أكدا خلاله أهمية تعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وبلاروسيا وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين وإمكانية بناء شراكات تجارية واستثمارية.
وقدم سلطان الهنداسي عرضاً لمقومات ومزايا الاستثمار في الفجيرة والمكانة، التي تحظى بها بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً بارزاً في مجال الطاقة وخدمات اللوجستيات.
من جانبه استعرض سفير بيلاروسيا المقومات الاقتصادية لبلاده التي تعتمد بشكل كبير على الصناعة والتصنيع، في قطاعات رئيسية تشمل الهندسة الميكانيكية والبتروكيماويات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين، موضحاً أن بلاده لديها إمكانات كبيرة في مجال التعدين وآليات وقطع غيار الكسارات.
وأشار إلى إمكانية التنسيق بين غرفتى الفجيرة وبيلاروسيا لتنظيم لقاء مشترك للترويج للإمكانيات التي يتمتع بها الجانبان.
وأعرب السفير عن شكره لما لمسه من حرص لغرفة الفجيرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلاده.

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
آخر الأخبار
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
الرياضة
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©