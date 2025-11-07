السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رائدات أعمال إماراتيات يختتمن زيارة لبكين للاطلاع على الابتكار الرقمي وآليات التمويل

رائدات أعمال إماراتيات يختتمن زيارة لبكين للاطلاع على الابتكار الرقمي وآليات التمويل
7 نوفمبر 2025 19:55

أبوظبي (الاتحاد)
 اختتم وفد من رائدات الأعمال الإماراتيات زيارته إلى العاصمة الصينية «بكين»، والتي هدفت إلى تعزيز قدراتهن وتوسيع آفاقهن في الأسواق العالمية.وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج «رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين»، المنعقد في إطار مبادرة «مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة»، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وخلال الزيارة، عقد الوفد لقاءات موسعة مع التحالف النسائي لرأس المال المخاطر في بكين، حيث تعرفت الرائدات على أحدث أساليب التمويل وإستراتيجيات الدعم الموجهة للمشاريع النسائية، واطّلعن على نماذج مبتكرة لشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
كما شمل البرنامج زيارة شركات رائدة مثل «ByteDance» و«JD Group»، حيث استمعت المشاركات إلى عروض حول أحدث الابتكارات الرقمية وأدوات التجارة الذكية، وتضمنت الزيارة أيضاً جلسات نقاشية حول تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التحول الرقمي للأعمال النسائية.
وأكد الوفد أن الزيارة أسهمت في نقل الخبرات العملية والتجارب الناجحة، وفتحت المجال أمام رائدات الأعمال الإماراتيات لتطبيق أفضل الممارسات في مشاريعهن الخاصة، بما يعزز من تنافسية المنتجات والخدمات الإماراتية في الأسواق العالمية.

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
آخر الأخبار
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
الرياضة
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©