رائدات أعمال إماراتيات يختتمن زيارة لبكين للاطلاع على الابتكار الرقمي وآليات التمويل

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم وفد من رائدات الأعمال الإماراتيات زيارته إلى العاصمة الصينية «بكين»، والتي هدفت إلى تعزيز قدراتهن وتوسيع آفاقهن في الأسواق العالمية.وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج «رائدات الأعمال الإماراتيات: استكشاف بيئة الأعمال في الصين»، المنعقد في إطار مبادرة «مجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة»، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وخلال الزيارة، عقد الوفد لقاءات موسعة مع التحالف النسائي لرأس المال المخاطر في بكين، حيث تعرفت الرائدات على أحدث أساليب التمويل وإستراتيجيات الدعم الموجهة للمشاريع النسائية، واطّلعن على نماذج مبتكرة لشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

كما شمل البرنامج زيارة شركات رائدة مثل «ByteDance» و«JD Group»، حيث استمعت المشاركات إلى عروض حول أحدث الابتكارات الرقمية وأدوات التجارة الذكية، وتضمنت الزيارة أيضاً جلسات نقاشية حول تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التحول الرقمي للأعمال النسائية.

وأكد الوفد أن الزيارة أسهمت في نقل الخبرات العملية والتجارب الناجحة، وفتحت المجال أمام رائدات الأعمال الإماراتيات لتطبيق أفضل الممارسات في مشاريعهن الخاصة، بما يعزز من تنافسية المنتجات والخدمات الإماراتية في الأسواق العالمية.