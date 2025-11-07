شراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران وخطوط هونغ كونغ

أبوظبي (الاتحاد)

عززت الاتحاد للطيران شراكتها مع خطوط هونغ كونغ الجوية من خلال إطلاق اتفاقية شراكة بالرمز وتوقيع اتفاقية متبادلة لبرنامج الولاء خلال حفل أقيم في هونغ كونغ، بالتزامن مع وصول رحلة الاتحاد الافتتاحية من أبوظبي إلى مطار هونغ كونغ الدولي.و تتوفر رحلات خطوط هونغ كونغ الجوية بين هونغ كونغ وأبوظبي للحجز الآن كرحلات تابعة لشركة الاتحاد للطيران وتحمل رمزها EY، بينما يمكن للمسافرين السفر على متن طيران الاتحاد إلى وجهات يابانية شهيرة بما في ذلك فوكوكا، هوكايدو-سابورو، أوساكا، وأوكيناوا على متن رحلات تشغلها خطوط هونغ كونغ الجوية تحت رمزها "HX"، ما يعني حجز تذكرة واحدة للرحلة بأكملها، وتخليص معاملات السفر لمرة واحدة، دون الحاجة لنقل الأمتعة، لتصبح أبوظبي الجسر السهل الذي يربط منطقة الصين الكبرى واليابان بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وفيما يخص برنامج الولاء المتبادل، فإنه بموجب الاتفاقية، سيتمكن أعضاء برنامج "فورتشون وينغز كلوب" التابع لخطوط هونغ كونغ الجوية وأعضاء برنامج "ضيف الاتحاد" من الاستمتاع بميزات الكسب والاستبدال المتبادل للنقاط عبر شبكتي الشركتين بالكامل.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن هذه الشراكة توفر قيمة كبيرة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد من خلال الاستفادة بالكامل من ميزات الكسب والاستبدال عبر شبكة خطوط هونغ كونغ الجوية، بالإضافة إلى رحلات المشاركة بالرمز إلى وجهات يابانية عالية الطلب.

وقال لويس لي، نائب الرئيس التنفيذي لخطوط هونغ كونغ الجوية، إن هذه الشراكة تمثل إنجازاً هاماً على طريق عودة خطوط هونغ كونغ الجوية إلى السوق الدولية.