«سياحة أبوظبي» تُحدث دليل تصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تحديث دليل تصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة، بما يتماشى مع أحدث التوجهات في قطاع السفر والسياحة العالمي، ويعزّز التعاون مع الشركاء والجهات المعنية من خلال توفير إرشادات مرجعية لمعايير الجودة الفندقية.

ويُحدد الدليل معايير تقييم واضحة في مجالات متعددة تشمل خدمات الإشراف الداخلي والتدبير الفندقي، وعزل الصوت، والسلامة، وتعتمده الدائرة لتصنيف المنشآت الفندقية، من فئة نجمة واحدة إلى خمس نجوم.

وأصدرت الدائرة دليل تصنيف المنشآت الفندقية للمرة الأولى في عام 2007، متضمّناً الحد الأدنى من المعايير الإلزامية ومقاييس التصنيف، ثم أدخلت عليه تحديثات في عام 2018 بإضافة مؤشر تجربة النزلاء، والتقييم السرّي، وعناصر تصميم المنتجات والخدمات. ويبني الدليل المُحدث الجديد على هذه الأسس الراسخة، مع إدخال تحسينات نوعية لتقديم نموذج عالمي للتميّز في قطاع الضيافة وتجارب النزلاء.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يُشكل تحديث دليل تصنيف المنشآت الفندقية خطوة مُهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، من خلال تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في تنظيم قطاع الضيافة، ويُسهم أيضاً في مواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مع إبراز مقومات التميز الفريدة في خدماتنا، وخصوصيتنا الثقافية، وكرم ضيافتنا الأصيلة، ويوفر الدليل المُحدث إرشادات دقيقة ومفصلة تدعم المنشآت الفندقية خلال مراحل التصنيف، بينما نمضي نحو زيادة عدد زوارنا بنسبة تتجاوز 50% بين عامي 2023 و2030.

ويتضمن الدليل المحدث تعديلات في ثلاثة مجالات رئيسية، ويعكس أفضل الممارسات العالمية الحالية، مع توسيع فئات التصنيف لتغطي طيفاً أكبر من الفنادق والمنتجعات، وإدراج جوائز تقديرية تكريماً للفنادق التي تتخطى المعايير وتقدم مستويات استثنائية في مجالاتٍ محددة.

وسيستفيد النزلاء من التحديث الجديد من خلال الارتقاء بتجربة الإقامة وتوحيد مستويات الجودة، بينما ستتمكن المنشآت الفندقية من إبراز تميزها عبر الحصول على تصنيفات نوعية متخصصة، كما سيستفيد المستثمرون من تبسيط متطلبات البنية التحتية، بما يرسخ حضور أبوظبي على خريطة السياحة العالمية.

ومن المقرر الانتهاء من إعداد الدليل المُحدث خلال الربع الثاني من عام 2026، على أن تتبع ذلك فترة انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة.

ويشارك في تنفيذ المشروع عدد من فرق العمل في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تشمل التخطيط السياحي، والاستراتيجية، والتسويق. وأجرت الدائرة جلسات نقاشية استشارية مكثفة مع الشركاء في قطاع الفنادق خلال مراحل التحديث. ويتضمن المشروع أيضاً مرحلة مقارنة معيارية يقوم خلالها خبراء بتحليل وتقييم أحدث التوجهات في قطاع السفر والسياحة، مثل دور الذكاء الاصطناعي، لتحديد تأثيرها على معايير التصنيف.

وتُشرف على المشروع إدارة التراخيص والرقابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التي تتولى تطوير الدليل المُحدث إلى جانب متابعة تنفيذه لضمان حصول المنشآت الفندقية على الدعم الكامل خلال الفترة الانتقالية، وتطبيق المعايير الجديدة بشكل موحّد في جميع أنحاء الإمارة. ومن خلال دورها في التنظيم والإشراف على التنفيذ، تعمل الإدارة على ضمان الالتزام بأعلى مستويات الجودة، وإرساء معايير عالمية جديدة للتميز، تجسد هوية أبوظبي الفريدة، وضيافتها الأصيلة.