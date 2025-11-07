الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: 15 مليار درهم توزيعات أرباح «بروج» منذ الإدراج في «سوق أبوظبي»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تلتزم «بروج» بالمحافظة على توجهها بتقديم توزيعات أرباح مجزية وتحقيق أداء مالي قوي، حسب هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج».

وأكد السويدي، لـ«الاتحاد» أنه منذ إدراج «بروج» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حرصت الشركة على تحقيق التوازن بين تحقيق العوائد والتوسع الاستراتيجي والنمو، من خلال تنمية الأصول وتعزيز محفظة الابتكار في الشركة، ودفع أكثر من 15 مليار درهم من توزيعات الأرباح حتى الآن.

وقال، إن أساس القوة المالية هو الانضباط في إدارة التكاليف وآلية توجيه رأس المال وإعطاء الأولوية لاستقرار الأداء وتحقيق قيمة مستدامة، منبهاً أن هذا النهج الثابت يتيح للشركة تحقيق تدفقات نقدية قوية تمكنها من الحفاظ على توزيعات أرباح مجزية، وفي الوقت نفسه تواصل مسيرة النمو طويلة الأمد.

وكشف هزيم سلطان السويدي، عن عزم «بروج» الحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 16.2 فلس للسهم الواحد لعام 2025، مع توقع الحفاظ على توزيعات الأرباح عند هذا المستوى كحد أدنى تحت مظلة «مجموعة بروج الدولية»، عند إطلاقها، حتى عام 2030 على الأقل، إلى جانب إمكانية رفع التوزيعات استناداً إلى اعتزام المجموعة توزيع أرباح نسبتها 90% من التدفقات النقدية الحرة، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن صفقات إنشاء «مجموعة بروج الدولية» تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها خلال الربع الأول من عام 2026، بعد الحصول على غالبية الموافقات التنظيمية المطلوبة قبل إتمام الصفقات، لافتاً إلى نجاح «أدنوك» و«أو إم في» في تأمين تمويل كامل من بنوك عالمية بقيمة 56.5 مليار درهم، ويشمل ذلك تمويل صفقة الاستحواذ على «نوفا للكيماويات».

وذكر السويدي، أن خبرات وجهود كوادر «بروج» وكفاءاتهم، انعكست بشكل مباشر على النتائج المالية الاستثنائية للشركة، ففي الوقت الذي واجهت فيه معظم الشركات المنتجة للبولي أوليفين حول العالم، ضغوطاً بسبب انخفاض الأسعار وتراجع هوامش الأرباح، نجحت «بروج» في الربع الثالث من العام الحالي في تحقيق نمواً بنسبة 52% في صافي الأرباح، مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.08 مليار درهم، مع تحقيق أرباح بقيمة 2.07 مليار درهم، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع هامش أرباح رائد في القطاع بلغ 39%.

وأفاد السويدي، أن الكفاءة التشغيلية تُعد مبدأ راسخاً في أسلوب عمل «بروج»، وقد شكّل إنجاز أعمال الصيانة المخطط لها في مصنع «بروج 3»، قبل الموعد المحدد، محطة مهمة مكّنت من الوصول إلى مستويات إنتاج تفوق المتوسط، ما ساهم في رفع حجم المبيعات بنسبة 19% مقارنة بالربع السابق على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 1.4 مليون طن. وقال إن المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق بوتيرة أسرع، إلى جانب الحفاظ على تعزيز الإنتاج، تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تدعم ميزة هامش الأرباح لدى الشركة. وأضاف، أن التكنولوجيا المتقدمة تعزّز هذه الميزة بشكل دائم، فمن خلال برنامج «بروج» للذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والتكنولوجيا، تمكّنت الشركة حتى نهاية شهر سبتمبر، من تحقيق قيمة مضافة بلغت 1.75 مليار درهم، وما زالت تسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفها المتمثّل في الوصول إلى 2.11 مليار درهم في نهاية العام الجاري، منبهاً بأن الشركة تتعاون مع شركتي «Yokogawa» و«Honeywell»، لتطوير أول غرفة تحكّم ذاتية التشغيل في القطاع، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وحسب هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، فسترتفع الطاقة الإنتاجية لشركة «بروج» بنحو 30% لتصل إلى 6.4 مليون طن سنوياً، بعد تنفيذ مشروع «بروج 4» الاستراتيجي، وأكد أنه عند استكمال مشروع «بروج 4»، سيُصبح مجمع بروج في مدينة الرويس الصناعية أكبر مجمّع متكامل في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد، ما سيضيف نحو 30% إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية، أي ما يعادل 1.4 مليون طن.



حضور دولي

وأكد السويدي، أن الحضور العالمي يشكّل ركيزة استراتيجية لشركة «بروج» تمكّنها من تحقيق التوازن في محفظة أعمالها وتعزيز القيمة عبر مختلف الأسواق، حيث تلبي الشركة الآن احتياجات أكثر من 2900 عميل في أكثر من 90 دولة، ما يتيح لها توجيه المنتجات باستمرار للأسواق التي توفّر صافي عوائد أعلى، كاشفاً أنه خلال الربع الثالث، شكّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 60% من المبيعات، ما يعكس أهمية القرب من الأسواق وقوة شبكة التوزيع في تعزيز الربحية والكفاءة وترسيخ مكانة الشركة الريادية ضمن الأسواق الأكثر استقراراً في الطلب.

وأوضح السويدي، أنه على الصعيد التجاري، يواصل نظام «بروج» المتكامل تحسين توجيه المنتجات للأسواق التي توفّر صافي عوائد أعلى، ما يدل على أهمية انتشارنا العالمي ليس فقط في تعزيز الحضور الجغرافي، بل في زيادة مستوى الربحية، منوهاً بأن الانتشار العالمي، والشراكة الراسخة، والكفاءات البشرية تمثل ركائز أساسية تدعم هوامش الربحية الرائدة، وتعزّز ولاء العملاء ومكانة «بروج» بوصفها الأكثر ربحية في قطاع إنتاج البولي أوليفين في العالم.