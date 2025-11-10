الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«المركزي» ينظم برنامجاً تدريبياً لموظفي بنك جنوب السودان

المشاركون في البرنامج التدريبي (وام)
11 نوفمبر 2025 01:10

أبوظبي (وام)

نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع معهد الإمارات المالي برنامجاً تدريبياً متخصصاً لموظفي بنك جنوب السودان، تحت عنوان «البرنامج المتكامل للأمن السيبراني وأنظمة الدفع والرقابة المصرفية»، وذلك في إطار علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي، وتجسيداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
شارك في البرنامج، عشرون موظفاً من بنك جنوب السودان، واستمر 20 يوماً، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والفنية والرقابية، ودعم تبني أفضل الممارسات الدولية في عمليات المصارف المركزية وتضمن أربعة محاور رئيسة، شملت أنظمة الدفع، والأمن السيبراني، وحوكمة الحوسبة السحابية، والرقابة المبنية على المخاطر.
واشتمل أيضا على زيارات ميدانية إلى مختلف قطاعات مصرف الإمارات المركزي، اطلع خلالها الوفد على أفضل الممارسات المتبعة في مجالات السياسة النقدية، والاستقرار المالي، وتطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية. وأتاح البرنامج للمشاركين فرصة التعرف على المكانة الريادية لدولة الإمارات والإنجازات التي حققها المصرف المركزي في قيادة الابتكار المالي والتحول الرقمي في القطاع المالي. 
وأكد مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المعهد لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، ودعم مساعي تعزيز ريادة القطاع المالي، وترسيخ مفاهيم الابتكار والاستدامة ضمن المنظومة المالية العالمية. 

جنوب السودان
الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
