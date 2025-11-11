598 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» في تسعة أشهر بنمو 7.5%



أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت شركة لولو للتجزئة أرباحاً صافية للأشهر التسعة الأولى من 2025، بلغت 598 مليون درهم (163 مليون دولار) مقارنة بـ557.8 مليون درهم (152 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2024، بنمو نسبته 7.5%.

ووفقاً للنتائج المالية الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بلغت إيرادات لولو للتجزئة ما قيمته 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بمعدل نمو سنوي قدره 4.7%، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث ما قيمته 6.9 مليار درهم (1,896مليون دولار) بمعدل نمو سنوي قدره 2%.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 598 مليون دولار، بزيادة قدرها 5.5% على أساس سنوي، وتحسّنت الهوامش بمقدار 8 نقطة أساس مقارنة بالفترة السابقة.

وقالت الشركة إنها افتتحت ستة متاجر جديدة في الربع الثالث من عام 2025، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 13 متجراً خلال الأشهر التسعة الأولى. كما افتُتحت ثلاثة متاجر أخرى في أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية سجلت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2025 بمعدل سنوي بلغت نسبته 32.4%، فيما شهدت الإيرادات من المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بمعدل سنوي 6.4%.

وقال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: «في ظل بيئة تجارة التجزئة التنافسية والمعقدة، تواصل مجموعة لولو إثبات مرونتها وقدرتها على تنفيذ استراتيجيات النمو بكفاءة. ويعكس ارتفاع عدد العملاء بنسبة تقارب 5% على أساس سنوي قوة الإقبال على عروض لولو المتميزة وثقة المتسوقين في علامتها التجارية. وبعد مرور تسعة أشهر من العام، يظل برنامج افتتاح المتاجر يسير وفق الخطة الموضوعة، بينما تواصل المبيعات المماثلة تحقيق أداء إيجابي في جميع أسواقنا باستثناء مملكة البحرين».

وأضاف: «ومع تزايد إقبال العملاء على القنوات الرقمية، تواصل مجموعة لولو الاستثمار بقوة في تطوير منصات التجارة الإلكترونية، التي تشهد نمواً متسارعاً وتوسعاً في قاعدة المستخدمين. وبالتوازي مع ذلك، نعمل على تعزيز تجربة العملاء من خلال التوسع في نموذج المتاجر الصغيرة واتباع نهج مدروس ومنضبط في برامج التوسع الجديدة. وإلى جانب مبادرات الكفاءة التشغيلية الداخلية، فإن القرارات الإستراتيجية، التي نتخذها اليوم ترسّخ مكانة لولو كرائد إقليمي في مجال تجارة التجزئة المتكاملة عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة».

وواصلت الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومستويات سيولة مريحة. وبلغ صافي الدين نحو 2.6 مليار دولار، بما يعادل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند إلى 3.2 ضعف و1.4 ضعف عند استثناء التزامات الإيجار، وهو مستوى مماثل للفترات السابقة.