الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أبرز الأخبار
اقتصاد

7 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في أكتوبر

7 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في أكتوبر
12 نوفمبر 2025 01:10

الشارقة (الاتحاد)

بلغت قيمة التداولات العقارية في الشارقة، خلال شهر أكتوبر، 7 مليارات درهم، وبنسبة نمو قدرها 54.1 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لتقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأظهر التقرير أن شهر أكتوبر 2025 شهد تنفيذ 12,539 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 15.3 مليون قدم مربعة، فيما بلغت معاملات البيع 1,964 معاملة بنسبة 15.7 % من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة.
كما تم تسجيل 599 معاملة رهن بنسبة 4.8 % من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 2.2 مليار درهم، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبـدئية 1,307 معــاملات بنـسبة 10.4 %، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,315 معاملة بنسبة 50.4 %، كما تم إصدار 2,354 معـــاملة لسـندات الملكيــة بنسبة 18.7 % من إجمالي عدد المعاملات، ما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.
التداول على 1,164 أرض فضاء.
جرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1,164 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 414 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 386 معاملة.

التداولات العقارية
الإمارات
التداولات العقارية في الشارقة
عقارات الشارقة
الشارقة
دائرة التسجيل العقاري
تداولات العقارات
