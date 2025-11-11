الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحاد لائتمان الصادرات» توقّع مذكرة تفاهم مع تشاد لتعزيز التعاون التجاري

12 نوفمبر 2025 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، مذكرة تفاهم مع جمهورية تشاد، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد.
وقّع الاتفاقية خلال منتدى الإمارات – تشاد للاستثمار والتجارة في العاصمة أبوظبي، كل من رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، وطاهر حامد نغيلين، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في تشاد.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية تشاد بعلاقات صداقة قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. ولدى الدولتين التزام مشترك بمواصلة الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية انطلاقاً من تجارتهما غير النفطية المزدهرة».
من جهتها، قالت رجاء المزروعي: «تشكّل مذكرة التفاهم مع جمهورية تشاد خطوة نوعية تدعم رؤية الشركة في تمكين المُصدرين والمستثمرين الإماراتيين، وتسهيل وصولهم إلى نطاقٍ أوسع من الأسواق العالمية الواعدة».

الاتحاد لائتمان الصادرات
الإمارات
التعاون التجاري
تشاد
