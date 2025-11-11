الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أحمد بن حميد يعتمد ضوابط الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عجمان

أحمد بن حميد يعتمد ضوابط الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عجمان
12 نوفمبر 2025 01:10

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
مشاركون: «دريفت إكس 2025» يعكس ريادة أبوظبي في الأنظمة ذاتية الحركة
برعاية سيف بن زايد.. انطلاق فعاليات مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول في أبوظبي

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثّل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن اعتماد ضوابط وإجراءات مشاريع الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمعايير والاشتراطات المالية والفنية لاختيار الشريك، بما يعزّز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويضمن أعلى مستويات الشفافية والاستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية بالإمارة.
وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أنّ اعتماد هذه الضوابط والمعايير يأتي مواكبةً لتطلعات الإمارة نحو مستقبل مالي واقتصادي مستدام، قائلاً: «إيماناً منا بأن الشراكات الاستراتيجية تمثّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية، جاء هذا القرار ليضع إطاراً متكاملاً لتنظيم تلك الشراكات البنّاءة، ويضمن تطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال في جميع المشاريع الحكومية».
من جانبه، قال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إنّ إعداد هذه الضوابط والإجراءات استند إلى أفضل النماذج العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توحيد منهجية العمل وتنفيذ المشاريع الحكومية، وفق أطر واضحة ومتكاملة منذ الإعداد وحتى التنفيذ والمتابعة.

أحمد بن حميد النعيمي
عجمان
الإمارات
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©