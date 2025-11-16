"الأعلى للطاقة في دبي" يكثف حملات التفتيش على قطاع توزيع أسطوانات الغاز

كثّف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، من خلال لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، وبالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى، الحملات التفتيشية على قطاع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في المواقع غير المرخّصة لتخزين وتعبئة وتوزيع الغاز المنزلي.

ومنذ صدور قرار تنظيم تداول المواد البترولية في يوليو 2022 وحتى تاريخه، نفّذت فرق التفتيش الميداني المشتركة أكثر من 449 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط أكثر من 596 مخالفة في قطاع غاز البترول المسال، ومصادرة ما يزيد على 12 ألفا و367 أسطوانة غاز مغشوشة، بالإضافة إلى حجز أكثر من 519 وسيلة نقل غير مرخّصة لنقل مواد خطرة تُستخدم في عمليات نقل وتخزين هذه الأسطوانات عالية الخطورة، والتي تُعبأ بطرق غير مشروعة وبمواد بترولية غير مطابقة ومجهولة المصدر.

وأكّد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن الحملات المكثفة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع، وانسجاماً مع الاستراتيجيات الوطنية التي تضع صحة وسلامة الإنسان في مقدمة الأولويات.

وقال معاليه: "تعكس الجهود المشتركة مع شركائنا الاستراتيجيين حرصنا على تطبيق أكثر المعايير صرامة في تنظيم عمل هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وحماية أفراد المجتمع".