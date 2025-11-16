الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أبوظبي تفرض حضورها بجوائز «السفر العالمية 2025»

زوار في عالم فيراري أبوظبي (الاتحاد)
17 نوفمبر 2025 01:00

رشا طبيلة (أبوظبي)

فرضت أبوظبي حضورها في جوائز السفر العالمية 2025، لتحجز لها مقاعد ريادية كثيرة في مختلف الفئات، أبرزها الوجهات السياحية والثقافية والشاطئية والمدن الترفيهية والمائية وسياحة الأعمال والمغامرات، لتكون الوجهة الرائدة شرق أوسطياً في تلك الفئات.
وحصلت إمارة أبوظبي على جائزة الوجهة الرائدة لسياحة الأعمال في الشرق الأوسط، للمرة الخامسة على التوالي، في وقت حققت الاتحاد للطيران 5 جوائز ريادية، تتمثل في شركة الطيران الرائدة في الشرق الأوسط في تجربة المسافرين، وشركة الطيران الرائدة في الدرجة الاقتصادية، وشركة الطيران الرائدة في الترفيه على متن الطائرات، وشركة الطيران الرائدة في صالة درجة الأعمال في مطار زايد الدولي، وشركة الطيران الرائدة في أطقم الضيافة الجوية.
وفيما يتعلق بالوجهات السياحية والثقافية، حصدت جزيرة السعديات جائزة الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط، وحصل «قصر الوطن» على جائزة الوجهة الرائدة بالسياحة الثقافية، وفي جزيرة السعديات، حصد عالم فيراري أبوظبي جائزة الوجهة الرائدة للمدن الترفيهية، وعالم وارنر براذرز أبوظبي الوجهة السياحية الرائدة، وياس ووتروورلد الوجهة الرائدة للحدائق المائية، وكلايم أبوظبي الوجهة الرائدة لسياحة المغامرات.
وحصدت مجموعة كبيرة من المنتجعات والفنادق في أبوظبي على جوائز ريادية مختلفة. 
وفي دبي، حصدت الإمارة جائزة الوجهة الرائدة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط، وحصد مطار دبي جائزة المطار الرائد في الشرق الأوسط، أما طيران الإمارات فحصدت جوائز، شركة الطيران الرائدة في الدرجة الأولى، وشركة الطيران الرائدة في العلامة التجارية، وشركة الطيران الرائدة في صالة الدرجة الأولى في مطار دبي الدولي، وشركة الطيران الرائدة في برنامج المكافآت «سكاي ووردز»، إضافة إلى عدد كبير من المنتجعات والفنادق في دبي التي حصلت على جوائز مختلفة.
أما إمارة رأس الخيمة، فحصدت جائزة الوجهة الرائدة لسياحة المغامرات في الشرق الأوسط.
واستقبلت المنشآت الفندقية في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 16.1 مليون نزيل، بنمو قدره 5.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي إلى 56 مليون ليلة بنسبة نمو 7.3%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.5 ليلة، مع وجود 1243 منشأة فندقية في الدولة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.

