اقتصاد

دائرتا الطيران المدني برأس الخيمة والفجيرة توقعان مذكرة تفاهم

دائرتا الطيران المدني برأس الخيمة والفجيرة توقعان مذكرة تفاهم
18 نوفمبر 2025 22:30

 
دبي (الاتحاد)


وقعت دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ودائرة الطيران المدني بالفجيرة مذكرة تفاهم، تستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي.
جرى توقيع المذكرة، اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، ومحمد عبدالله السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة.
تهدف المذكرة إلى وضع إطار مرجعي للتعاون بين الطرفين، يشمل تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، وتشكيل فرق عمل مشتركة، وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة ومعالجة التحديات المحتملة، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، إن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية بقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة الداعمة لتطوير البنى التحتية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتهيئة بيئة عمل أكثر كفاءة وابتكاراً تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران.
وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن التعاون بين دوائر الطيران المدني في الدولة يُعد ركيزة أساسية لدعم تنافسية قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن المذكرة ستفتح آفاقاً جديدة للتطوير المشترك في مجالات الأمن والسلامة، وإدارة الحركة الجوية، وتحديث الأنظمة التقنية.
وشدد الشيخ سالم بن سلطان على أهمية تبادل الخبرات المهنية، وتوحيد الجهود لتعزيز جاهزية المطارات، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تعكس مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال الطيران المدني.
من جانبه، قال محمد عبدالله السلامي: تأتي هذه المذكرة لتعكس حرصنا على بناء شراكات فعالة مع مختلف الجهات المختصة؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطيران المدني.
وأشار إلى أن هذا التعاون سيثمر عن مبادرات مشتركة تدعم تطوير العمليات التشغيلية، ورفع جاهزية مطارات الإمارات، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات وبناء الكفاءات، بما يسهم في دعم مسيرة النمو التي يشهدها القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.

دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة
