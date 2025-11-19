الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

إيدج وجنرال أتوميكس يتعاونان لتصنيع أنظمة التحكم الإلكترونية بالفرامل في الإمارات

خلال توقيع اتفاقية التعاون(من المصدر)
19 نوفمبر 2025 10:01

دبي(الاتحاد) وقع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومجموعة إيدج، وشركة جنرال أتوميكس للطائرات غير المأهولة، اتفاقية لتصنيع وحدات التحكم الإلكترونية بالفرامل (eBCU) في دولة الإمارات.
ويأتي هذا التعاون، من خلال برنامج التوازن الاقتصادي، الذي يشرف على تطبيقه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، حيث يهدف البرنامج إلى خلق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني عبر تعزيز الابتكار والاستدامة، إلى جانب تسهيل التعاون بين مختلف مكونات القطاع، وضمان توافق الأولويات الدفاعية مع أهداف التنمية الصناعية والتكنولوجية للدولة.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركتا إي بي آي، وجنرال أتوميكس للطائرات غير المأهولة، تصنيع وصيانة وحدات التحكم بالكوابح الإلكترونية، وهي تكنولوجيا متقدمة تهدف إلى استبدال أنظمة الكوابح الهيدروليكية التقليدية في التطبيقات المدنية والدفاعية.
وقال ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، «يمثل التعاون بين شركتي إي بي آي، وجنرال أتوميكس للطائرات غير المأهولة بتمكين من برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست) خطوة نوعية نحو تعزيز الابتكار المحلي في قطاع الطيران والفضاء، حيث نعمل من خلال البرنامج، على تطوير وتوطين التقنيات المتقدمة مثل وحدات التحكم بالكوابح الإلكترونية، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية ويدعم أمن وكفاءة المنظومات الجوية. 
وقال مايكل ديش. يز. الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»:«يمثل هذا التعاون مع شركة جنرال أتومكس، والذي جاء بدعم من مجلس توازن للتمكين الدفاعي، خطوة مهمة في الارتقاء بقطاع الصناعات الجوية في دولة الإمارات. فهو يعزز جهودنا نحو تطوير منظومة تصنيع متكاملة محليًا، وزيادة المحتوى المحلي، وتوفير دعم فني وخدمات ما بعد البيع شاملة لهذا النظام الذكي المتطور للمكابح الأساسية».

