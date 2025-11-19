الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاقتصاد والسياحة» تنظّم فعالية لتحفيز الشركات الألمانية على الاستثمار في الإمارات

19 نوفمبر 2025 17:10


دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، طاولة مستديرة في مدينة إكسبو دبي، بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الإماراتيين والألمان، وعدد من ممثلي الشركات الألمانية، هدفت إلى تعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر حول ملامح المرحلة المقبلة من التحوّل الاقتصادي والتكنولوجي، وتحفيز الشركات الألمانية على الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتصنيع المتقدم، والنقل الذكي، والاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا، والطاقة المستدامة.
كما هدفت الفعالية التي ترأسها عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، والدكتور كريستوف بلوس، منسّق الحكومة الاتحادية لشؤون الاقتصاد البحري والسياحة في ألمانيا، إلى تمكين مجتمعي الأعمال الإماراتي والألماني من اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين وتعزيز التبادل المعرفي ونقل الخبرات، بما يدعم مستويات الشراكة الاقتصادية ويخدم رؤى البلدين في التحول نحو نماذج اقتصادية مستدامة.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثّل نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والشراكة الاقتصادية المتميزة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية قيادتي البلدين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا في القطاعات الاقتصادية المتقدمة والحيوية، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: إنّ الطاولة المستديرة تمثّل منصة حيوية لتعزيز التعاون مع شركائنا في ألمانيا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، في ظل العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين، والتي تشهد نمواً متسارعاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتُسهم في استكشاف فرص التكامل الاقتصادي والاستثمار وتبادل الخبرات في القطاعات المتقدمة والمستدامة، ومنها الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، بما يعزّز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
وشهدت الطاولة المستديرة مناقشات معمقة حول دور الابتكار والحوكمة الذكية والتقنيات الرقمية في إعادة تشكيل الصناعات ووسائل التنقل الحضري وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة.
كما تناولت النقاشات الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على البيانات، لا سيما أن البلدين يتمتعان بموقع جغرافي متميز يؤهلهما لاستكشاف سبل توظيف التصنيع المتقدم والبنية التحتية المتكاملة ومفاهيم المدن الذكية في دعم النمو المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وركّزت الطاولة المستديرة على تشجيع إقامة مشاريع اقتصادية ملموسة في أسواق البلدين، بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الثنائية ودعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الإمارات وألمانيا.

