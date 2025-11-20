الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «محمد بن راشد للطيران» و«طارق الفطيم» لتطوير منشأة طيران متقدمة

20 نوفمبر 2025 16:56

 
دبي (الاتحاد)
وقّع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب اتفاقية مع مجموعة طارق الفطيم لتطوير منشأة طيران متقدمة ومتكاملة، تهدف إلى تعزيز قدرات خدمة قطاع الطيران الذي يشهد نمواً متسارعاً في دبي.
وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، ووقعها كل من طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وعبدالرؤوف الطاهر، المدير العام لشركة Jet Park Investment.
وستتولى شركة «Jet Park Investment»، الذراع الاستثمارية للمجموعة في قطاع الطيران، تطوير وتشغيل المشروع الجديد، الذي يمتد على مساحة تبلغ 15,040 متراً مربعاً، تشمل ساحة طائرات بمساحة 10,019 متراً مربعاً.
وستوفّر المنشأة خدمات متكاملة تشمل العمليات الأرضية، ومناولة قطع الغيار، والصيانة الخفيفة، بما يلبي الطلب المتزايد على حلول الطيران الخاص عالية الجودة في دبي.
وقال طحنون سيف إن التعاون مع مجموعة طارق الفطيم في هذا المشروع المهم سيضيف قيمة كبيرة إلى البنية التحتية للطيران في المركز، وستعزز المنشأة الجديدة منظومة خدماتنا، وترسّخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الطيران.
من جانبه، قال عبدالرؤوف الطاهر إن التعاون مع مشروع محمد بن راشد للطيران يمثل خطوة مهمة في مسار توسّعنا الاستثماري في قطاع الطيران، وهذه المنشأة تعكس رؤيتنا لتطوير بنية تحتية متقدمة توفر خدمات عالية الجودة، وتدعم النمو المتسارع لقطاع الطيران في دبي والمنطقة.

