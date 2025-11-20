«توازن» و«الرقابة النووية» توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون



دبي (الاتحاد)

وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، اتفاقية مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعارف، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع الاتفاقية خلال أعمال معرض دبي للطيران 2025 الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وكريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين، انطلاقاً من الالتزام المشترك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية والامتثال للنظم واللوائح، والحرص تهيئة بيئة تنظيمية متطورة ومستدامة من شأنها أن تخدم المصالح والأهداف المشتركة للجانبين.

وتشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والتجارب فيما يتعلق بالمهام الرقابية لكل جهة في مجالات استخراج التراخيص والتصاريح والتفتيش، وتطوير الأداء التنظيمي والمؤسسي.

وبموجب الاتفاقية، سيدرس الجانبان إمكانية توحيد وربط أنظمة الترخيص الإلكتروني، وإقامة ورش وبرامج تدريبية مشتركة.

وأكد النعيمي حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية؛ دعماً لتكامل الجهود وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، وبما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة نحو بيئة تنظيمية فعالة ومواكبة للتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات كافة.

وقال كريستر فيكتورسون، إن توقيع الاتفاقية يمثل خطوةً مهمةً في تعزيز التعاون الوطني لدعم منظومة رقابية فعالة وجاهزة للمستقبل، مؤكدة أن الشراكة تعكس الالتزام المشترك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية والتميز الرقابي، متطلعاً إلى العمل بشكل وثيق مع توازن لترجمة مذكرة التفاهم هذه إلى مبادرات عملية تُعزز القدرات الوطنية، وتدعم التقدم المستمر لدولة الإمارات في القطاعات الرئيسية.