الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سلطان بن حمدان بن زايد يزور «أبوظبي للقوارب»

سلطان بن حمدان بن زايد خلال الجولة بحضور محمد بن سلطان بن خليفة وفي الصورة حميد الظاهري
21 نوفمبر 2025 01:21

أبوظبي (وام)

زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته السابعة، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في مركز أدنيك أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في الصناعات البحرية، إلى جانب أبرز صناع القوارب واليخوت والمعدات البحرية من المنطقة والعالم.

رافق الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وعدد من كبار المسؤولين.

وتجوّل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في أرجاء المعرض الذي يُعد أحد أهم المنصات الإقليمية الداعمة لتطوير قطاع الصناعات البحرية في دولة الإمارات والمنطقة، واطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات المعروضة من الشركات المحلية والدولية، كما استمع إلى شرح مفصّل حول المشاريع الجديدة التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للصناعات البحرية والترفيهية.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد

مركز رائد
قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن النسخة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب تجسّد التزام الإمارة بترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعة البحرية على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن المعرض يواصل تحقيق نمو لافت، حيث توسّعت مساحته لتتجاوز 85 ألف متر مربع وبنسبة نمو قدرها 14% مقارنة بالدورة الماضية، مستقطباً 1068 عارضاً وعلامة تجارية، بزيادة بلغت 32% مقارنة بالدورة السابقة.

مشاركة دولية
أشار حميد مطر الظاهري إلى أن الحدث شهد ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركة الدولية، بمشاركة 56 دولة، بينها 7 دول جديدة تشارك للمرة الأولى.
وأضاف أن هذه النسخة تتضمن عرض أحدث المنتجات والخدمات البحرية، حيث يشهد الحدث إطلاق 36 منتجاً وتقنية جديدة للمرة الأولى، كما تشكّل نسبة العارضين المحليين 31% من إجمالي المشاركين، مقابل 69% شركة دولية.

سلطان بن حمدان بن زايد
الإمارات
أبوظبي
أبوظبي للقوارب
معرض أبوظبي الدولي للقوارب
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©