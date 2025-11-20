سلطان بن حمدان بن زايد يزور «أبوظبي للقوارب»

أبوظبي (وام)



زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته السابعة، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في مركز أدنيك أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في الصناعات البحرية، إلى جانب أبرز صناع القوارب واليخوت والمعدات البحرية من المنطقة والعالم.

رافق الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الجولة، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وعدد من كبار المسؤولين.

وتجوّل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في أرجاء المعرض الذي يُعد أحد أهم المنصات الإقليمية الداعمة لتطوير قطاع الصناعات البحرية في دولة الإمارات والمنطقة، واطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات المعروضة من الشركات المحلية والدولية، كما استمع إلى شرح مفصّل حول المشاريع الجديدة التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للصناعات البحرية والترفيهية.

مركز رائد

قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن النسخة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب تجسّد التزام الإمارة بترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعة البحرية على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف أن المعرض يواصل تحقيق نمو لافت، حيث توسّعت مساحته لتتجاوز 85 ألف متر مربع وبنسبة نمو قدرها 14% مقارنة بالدورة الماضية، مستقطباً 1068 عارضاً وعلامة تجارية، بزيادة بلغت 32% مقارنة بالدورة السابقة.

مشاركة دولية

أشار حميد مطر الظاهري إلى أن الحدث شهد ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركة الدولية، بمشاركة 56 دولة، بينها 7 دول جديدة تشارك للمرة الأولى.

وأضاف أن هذه النسخة تتضمن عرض أحدث المنتجات والخدمات البحرية، حيث يشهد الحدث إطلاق 36 منتجاً وتقنية جديدة للمرة الأولى، كما تشكّل نسبة العارضين المحليين 31% من إجمالي المشاركين، مقابل 69% شركة دولية.