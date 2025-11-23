رئيس مجلس إدارة شركة «رويال جت» لـ«الاتحاد»: الإمارات توفر بيئة مثالية للابتكار في قطاع الطيران

رشا طبيلة (أبوظبي)



أكد محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة شركة رويال جت أن الإمارات توفر بيئة مثالية للابتكار في قطاع الطيران، وتجعل من الدولة منصة عالمية لتقنيات المستقبل، موضحاً أن هذا التوجه يتناغم مع رؤية «رويال جِت» بأن نكون من الشركات التي تسهم في تشكيل مستقبل الطيران الخاص، لا مجرد مواكبته.

وقال العارضي لـ«الاتحاد» إن قطاع الطيران الخاص أصبح اليوم عنصراً أساسياً في منظومة الأعمال والحكومة، نظراً للحاجة إلى الخصوصية، السرعة، ومرونة الحركة، مضيفاً «عالمياً، الطلب في ارتفاع، لكن الإمارات تحديداً تبرز كنقطة ارتكاز لهذا النمو».





وأضاف أن أبوظبي ودبي أصبحتا من أهم وجهات الطيران الخاص عالمياً، بفضل التشريعات المتقدمة والبنية التحتية وموقع الدولة الاستراتيجي الذي يربط العالم ببعضه.

وأكد التزام رويال جِت بأن تكون لاعباً رئيسياً في دعم نمو هذا القطاع عبر تقديم خدمات تتجاوز التوقعات.

وذكر العارضي أن أسطول «رويال جِت» يصل اليوم إلى 15 طائرة، فيما تستعد الشركة لاستلام 3 طائرات جديدة ما يعزز قدرتها وخططها التوسعية في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين

وأضاف: أسطول رويال جِت يضم اليوم عشر طائرات Boeing Business Jet) BBJ) - أكبر أسطول من هذا النوع عالمياً - إضافة إلى خمس طائرات من فئة Global 5000/6000/7500 التي تمنحنا مرونة كبيرة في تلبية متطلبات السفر الإقليمي والدولي على حد سواء.

وتابع: قطاع الطيران الخاص يشهد تطوراً متسارعاً يعيد تعريف معايير السفر الفاخر، وفي رويال جِت، نعمل على تبني نموذج مستقبلي يقوم على الدمج بين الابتكار والخبرة التشغيلية العميقة.

وأضاف: نواصل تعزيز ركائزنا الأساسية، وهي السلامة، الاعتمادية، والخصوصية، وفي الوقت ذاته نستثمر في التكنولوجيا وتمكين كوادرنا، وتقديم تجارب سفر تُبنى على فهم دقيق لتفضيلات كل عميل.

وقال «لمواكبة التوسع في الطلب، نستعد لاستلام ثلاث طائرات ACJ320neo، التي ستعزز قدراتنا وتوسّع خيارات السفر أمام عملائنا».

وبيّن العارضي أن مقصورات الطائرات الداخلية تمتاز بتصاميم تجمع بين الفخامة والراحة والتكنولوجيا، لكن العنصر الأهم هو التجربة المصممة بالكامل لكل ضيف - من لحظة الحجز إلى الوصول - إضافة إلى القدرة على الوصول لأي وجهة عالمية.

وأكد العارضي أنه منذ بداية العام، تجاوز عدد المسافرين على متن رويال جِت 16 ألف ضيف عبر أكثر من 1000 حركة إقلاع وهبوط، كما استقبل مرفق الخدمات الأرضية الحائز على جوائز عالمية أكثر من 2300 رحلة لطائرات زائرة، ما يعكس الطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص في الإمارات والمنطقة.

وفيما يتعلق بتبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أشار العارضي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم محوراً رئيسياً في إعادة تشكيل تجربة السفر، مضيفا «نحن في رويال جِت نتبنّى هذا التحول بشكل متكامل يعكس طموح الشركة ورؤية الدولة في بناء اقتصاد يقوم على الابتكار».

وأوضح أن الشركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحسين كفاءة التشغيل والصيانة عبر أنظمة ذكية قادرة على التنبؤ والوقاية، إلى جانب ضمان تواصل سلس على متن الطائرة حتى على ارتفاع 40 ألف قدم، وهو ما يمكّن قادة الأعمال والمسؤولين من اتخاذ قراراتهم دون انقطاع.

وقال: نعمل على تطوير رحلة العميل بشكل كامل - من الحجز إلى الخدمات الأرضية - باستخدام منصات رقمية متكاملة توفر سلاسة وسرعة وتجربة أكثر تخصيصاً حيث إن، هذا النهج يضع رويال جِت في موقع متقدم ضمن منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الإمارات ويجعلها جزءًا أساسياً من مستقبل الطيران الخاص.