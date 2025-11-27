شما المزروعي: تمكين رواد الأعمال الإماراتيين يعزز الاقتصاد الوطني

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع أن كل فكرة طموحة تمثل بداية لمشروع وطني رائد في المستقبل يحتضن المواهب الإماراتية ويسهم في تعزيز اقتصاد الدولة ويترك بصمة مميزة في مسيرة التنمية. جاء ذلك خلال زيارتها لجناح «971.. من المجتمع» الذي يشارك في فعاليات موسم القرية العالمية الثلاثين 2025 - 2026، حيث اطلعت على المنتجات التي أبدعها 32 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، والتي تعد نموذجاً عملياً لرؤية الوزارة في التحول من «الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي»، ودعمهم لتحويل مشاريعهم إلى قصص نجاح مستدامة تعزز من استقرارهم وجودة حياتهم.

وأشادت معاليها بالمستوى المتميز والنوعي لمنتجات المشاركين، التي تمثل نموذجاً مشرفاً لريادة الأعمال المجتمعية، مؤكدة أن ذلك يعكس جهود وتوجهات دولة الإمارات في تمكين الشباب والأسر الإماراتية. وأكدت معاليها على إيمان الوزارة بالإمكانات الكبيرة والمتميزة لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية، وقدرتهم على صناعة التغيير وترك أثر إيجابي في خدمة مجتمعهم وتحقيق أحلامهم.

كما عبرت معاليها عن سعادتها بما شاهدته من قصص نجاح وطنية مُلهمة، أبطالها رواد الأعمال من أبناء الوطن الذين حولوا أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشاريع منزلية تقدم منتجات تنافسية ذات قيمة عالية، مشيدة بروح المبادرة والابتكار لديهم لاستثمار الفرص التي توفرها الوزارة للانطلاق بمشاريعهم نحو آفاق أوسع من الترويج والانتشار وتحقيق مكاسب مادية نوعية.

كما شهدت معاليها جلسة حوارية بعنوان «الاستدامة في تمكين رواد الأسر الإماراتية».