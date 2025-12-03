الإمارات تتصدّر الشرق الأوسط بالسّعة المقعدية لرحلات الطيران في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)



تتصدّر الإمارات دول الشرق الأوسط بالسّعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران في جميع الأشهر خلال العام الجاري، بحسب آخر بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية لشهر ديسمبر الجاري، والتي أشارت إلى تسجيل الدولة 8.25 مليون مقعد بالسعة المقعدية، مقارنة مع 7.7 مليون مقعد، بنمو 6.8%، لتستحوذ على حصة21% من إجمالي السعة المقعدية بالمنطقة. وأشارت البيانات إلى أن منطقة الشرق الأوسط تسجّل إجمالي 39.2 مليون مقعد بالسعة المقعدية في ديسمبر الجاري، بنمو 8.4% مقارنة بديسمبر من العام الماضي.

وفيما يتعلق بمطارات المنطقة، يستمر مطار دبي الدولي في تحقيق الصدارة بالسعة المقعدية بواقع 5.5 مليون مقعد بنمو 4.2%، في وقت يُحقِّق مطار زايد الدولي المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية في ديسمبر بواقع 1.68 مليون مقعد، مقارنة مع 1.55 مليون مقعد في ديسمبر من العام الماضي بنمو 8.6%، ويأتي مطار الدوحة الدولي بعد مطار دبي بالسعة المقعدية في ديسمبر بواقع 2.9 مليون مقعد، بنمو 5.6%، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدَّة بواقع 2.8 مليون مقعد، بنمو 5.7%، ثم مطار الملك خالد الدولي بواقع 2.3 مليون مقعد، بنمو 14.7%. وسجّل مطار الشارقة الدولي أعلى نمو في السعة المقعدية لديسمبر الجاري بواقع 17.3%، حيث سجّل 905.9 ألف مقعد في ديسمبر الجاري. وحول السّعة المقعدية لدول منطقة الشرق الأوسط، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات، بإجمالي السعة المقعدية في ديسمبر بواقع 7.6 مليون مقعد، مقارنة مع 7 ملايين مقعد في ديسمبر من العام الماضي بنمو 8.5%، ثم قطر بواقع 2.9 مليون مقعد، مقارنة مع 2.7 مليون مقعد، بنمو 5.6%.

فيما يتعلق بالناقلات الوطنية، تتصدَّر «طيران الإمارات» السعة المقعدية بالمنطقة، بواقع 3.38 مليون مقعد في ديسمبر الجاري، مقارنة مع 3.2 مليون مقعد في ديسمبر من العام الماضي، بنمو 5.7 %، فيما سجّلت «الاتحاد للطيران» أعلى نمو في السعة المقعدية، مقارنة بالناقلات الأخرى في المنطقة، بواقع 23.6% لتسجل 1.38 مليون مقعد في ديسمبر الجاري، مقارنة 1.1 مليون مقعد في ديسمبر من العام الماضي، أما «فلاي دبي»، فتُسجّل 1.39 مليون مقعد في ديسمبر الجاري، مقارنة مع 1.2 مليون مقعد في ديسمبر من العام الماضي بنمو 13%.