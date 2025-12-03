زيادة قياسية في حجوزات الطيران والفنادق في أبوظبي

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)



سجّلت حجوزات الطيران والفنادق في أبوظبي زيادة قياسية خلال الفترة من 1 وحتى 8 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54، وانطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي لعام 2025 (المقرر بين 5 و7 ديسمبر)، وفقاً لأحدث بيانات منصة سوجيرن (Sojern). وأظهرت بيانات المنصة المتخصّصة في تزويد بيانات السياحة والسفر، والصادرة حتى 1 ديسمبر الجاري، ارتفاعاً في حجوزات رحلات الطيران القادمة إلى مطار زايد الدولي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري بنسبة %8.78 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة في الوقت ذاته إلى حدوث تحوّل ملحوظ في أنماط المسافرين القادمين لحضور سباق جائزة أبوظبي الكبرى هذا العام نحو الأزواج والعائلات.

أفادت بيانات المنصة بأن الطلب على الحجوزات الفندقية في أبوظبي، خلال فترة السباق، بلغ ذروته القياسية متجاوزاً مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي، مع تصدر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الطلب على الحجوزات الفندقية، بحصة تقدر بنحو 44% من إجمالي حجوزات الفنادق، وهي زيادة ملحوظة عن عام 2024 بفضل ارتفاع حصة المملكة المتحدة والإمارات.

وأوضحت البيانات تصدر النزلاء من المملكة المتحدة حجوزات الفنادق خلال هذه الفترة بنسبة 21%، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13%.

وأشارت البيانات إلى مجموعة من الاتجاهات الرئيسية في أنماط المسافرين لحضور سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2025، حيث يخطط معظم المشجعين لإقامات قصيرة تتراوح بين أربع إلى ست ليالٍ، تتركز حول أيام السباق، مع بداية الوصول خلال الفترة بين 30 نوفمبر و4 ديسمبر، وتصل إلى الذروة في 3 ديسمبر، في حين تسجل المغادرات ذروتها في يوم العمل التالي للسباق، أي الاثنين 8 ديسمبر، ثم تنحسر تدريجياً خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بطول مدة الإقامة، أوضحت البيانات أن معظم الزوّار مازال يعتبرون سباق جائزة أبوظبي الكبرى بمثابة عطلة تستمر لأسبوع واحد، إذ يخطط غالبية المسافرين (نحو 72%) لإقامة تتراوح بين 2-7 ليالٍ، بينما يختار 28% البقاء لمدة 8-14 ليلة.

وعلى صعيد الأسواق المصدرة للطلب الجوي، أظهرت البيانات استحواذ منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على طلب حجوزات الطيران، حيث تصدر المسافرون من المملكة المتحدة القائمة بنسبة 32.07%، تلتها ألمانيا بنسبة 6.7%، ثم روسيا بنسبة 4.98%، والولايات المتحدة بنسبة 4.3%، وسويسرا بنسبة 3.8%. وفي حين لا يزال المسافرون الأفراد يشكّلون الشريحة الأكبر من مشجعي السباق، أظهرت البيانات انخفاضاً في حصتهم إلى أقل من النصف في حجوزات 2025، مقارنة بثلثي الحجوزات في موسم 2024 بالكامل، مقابل ارتفاع ملحوظ في حجوزات الأزواج التي بلغت الآن نحو 40% من الرحلات، وكذلك حجوزات العائلات التي ارتفعت لتصل إلى خانة العشرات.

وقال ستيوارت سميث، مدير شؤون الشركات والوجهات الدولية لدى منصة سوجيرن (Sojern): «نرى تحولاً نحو المزيد من السفر الجماعي وسفر الأزواج هذا العام، مما يوحي بأن تجربة الفورمولا 1 تتسع لتتجاوز السياحة الرياضية الفردية لتصبح لحظة ترفيهية مشتركة وموجهة لنمط الحياة».

واستقطب سباق العام الماضي، 192 ألف مشاهد على مدار 4 أيام، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن سباق 2025 في طريقه لتجاوز هذا الرقم، ومن المتوقع حضور الزوّار من 105 دول، ما يؤكد المكانة الرائدة عالمياً للحدث.