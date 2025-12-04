الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين بنك المارية المحلي و«سفن إكس»

تعاون بين بنك المارية المحلي و«سفن إكس»
4 ديسمبر 2025 17:21

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك المارية المحلي (Mbank)، أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات، عن توقيع تعاون استراتيجي مع سفن إكس (7X)، المتخصصة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، يهدف إلى تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات.
ويتيح هذا التعاون اعتماد حلول الدفع المعززة بتقنية البلوك تشين باستخدام AE Coin، أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي ومرخّصة من مصرف الإمارات المركزي، ضمن منظومات سفن إكس (7X) اللوجستية ومنصاتها للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية في مختلف إمارات الدولة.
وسيُتاح قريباً للمتعاملين ضمن منظومة سفن إكس (7X) إمكانية سداد رسوم الخدمات البريدية والتوصيل السريع والخدمات اللوجستية وتنفيذ التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية باستخدام عملة AE Coin، بما يوفر تجربة دفع فورية وآمنة ومنخفضة التكلفة في إطار تشريعي وتنظيمي متكامل.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق دعم استراتيجية دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانتها كمركز مالي وتقني عالمي لتطوير واعتماد حلول الدفع والخدمات المالية الرقمية المبتكرة.
وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): نرى أن منظومة المدفوعات الرقمية تمثّل امتداداً طبيعياً للبنية الوطنية التي تنهض عليها قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وتشكل اليوم أحد الأعمدة الرئيسة لاقتصاد المستقبل الذي تنشده دولة الإمارات، ومن هذا المنطلق، يأتي تعاوننا مع بنك المارية المحلي ليؤسس لشراكة وطنية رائدة تجمع بين عملة «AE Coin» الرقمية المنظَّمة والمدعومة بالدرهم الإماراتي، وبين قوة شبكتنا اللوجستية التي تمتد عبر الدولة، بما يعزّز التكامل بين القطاعين المالي واللوجستي ويقدّم حلول دفع أكثر سرعة وأماناً وسلاسة.
وأضاف: هذه الخطوة تجسّد التزامنا بفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجارة الإلكترونية للمشاركة بثقة في مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، يقوم على الشمول المالي والتحوّل الرقمي.
وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي – بنك المارية المحلي: يمثل هذا التعاون محطة فارقة في مسار التحول الرقمي للمدفوعات والخدمات المالية في دولة الإمارات، فمن خلال دمج AE Coin ضمن منظومات البريد والتجارة الإلكترونية والتوصيل، ننتقل بخدمات البلوك تشين من نطاق التجربة إلى نطاق التطبيق على مستوى الدولة، ومع شريك استراتيجي بحجم سفن إكس (7X)، نتيح للعملاء والشركات تسويات مالية فورية وتكاليف معاملات مُخفضة، ضمن بيئة دفع منظمة وآمنة، ما يرسخ معياراً جديداً للابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية.
وقال رامز رفيق، المدير العام – شركة AED Stablecoin LLC يسهم التعاون بين بنك المارية المحلي وسفن إكس (7X) في تسريع تبني العملات الرقمية المستقرة المنظمة في التعاملات اليومية داخل دولة الإمارات وخارجها، فهو يمنح الشركات والمستهلكين إمكانية تنفيذ معاملاتهم بشكل فوري وبشفافية أكبر وبتكاليف أقل، مع تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار في الخدمات المالية. وتواصل AE Coin ترسيخ دورها كأداة دفع آمنة وفعّالة تدعم بناء اقتصاد رقمي متطور ومتين.

