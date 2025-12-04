«فيتش»: 6.8% نمو اقتصاد أبوظبي في 2026

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قوة وصلابة اقتصاد دولة الإمارات التي تتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة عند مستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، متوقعة ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، مدفوعاً بالنمو المتسارع لإمارة أبوظبي الذي يتوقع أن يصل إلى 6.8% في 2026، ونمو اقتصاد رأس الخيمة بنسبة 7.7%.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن محافظة دولة الإمارات على تصنيف «AA-» للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، ونظرة مستقبلية مستقرة تؤكد الثقة في إدارتها المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعوض الزيادة في إنتاج النفط بشكل كامل تأثير انخفاض الأسعار المتوقعة على الإيرادات المالية لدولة الإمارات، مما يحافظ على استقرار الإيرادات الإجمالية.

وأوضحت الوكالة أهمية دور الصناديق السيادية والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، في تعزيز الإنفاق التنموي والاستثماري في الإمارات، حيث تركز على تمويل الاستثمار ومشاريع التنويع.

وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية لتصنيفات الدول السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، جاءت «محايدة»، في ظل توازن بين استقرار أسعار النفط نسبياً، والنمو الاقتصادي القوي، والتقدم في برامج الإصلاح المالي، مقابل استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وأكدت الوكالة أن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، ستقود النمو الاقتصادي في المنطقة، خلال عام 2026، مدعومة بزيادة إنتاج النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي، ودور الشركات المرتبطة بالحكومات في تمويل مشاريع التنمية والتنويع الاقتصادي.

وتوقعت الوكالة أن يظل معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، عند مستويات منخفضة من خانة واحدة خلال 2026.