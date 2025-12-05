الدولار يحوم قرب أدنى مستوياته في 5 أسابيع

حوم الدولار اليوم الجمعة قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل العملات الرئيسية وسط ترقب المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.



واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 99.065 في التعاملات المبكرة في آسيا. وأوقف ارتفاع طفيف الليلة الماضية سلسلة خسائر استمرت تسعة أيام لكن المؤشر انخفض إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 98.765 في وقت سابق من تلك الجلسة، ولا يزال يتجه للانخفاض 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.



واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6609 دولار بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6624 دولار أمس الخميس.

ولم يشهد الدولار الكندي تغيراً يذكر عند 1.3961 مقابل الدولار الأميركي، في حين استقر الفرنك السويسري عند 0.8035 للدولار بعد أن تراجع بشكل حاد في الجلسة المسائية عن أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله يوم الأربعاء عند 0.7992.