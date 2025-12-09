تدشين «آرت أوف ليفينج» في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مركز «آرت أوف ليفينج»، المتخصص بالتصاميم وقطع الأثاث لتلبية النمو المتسارع في الطلب على الحلول السكنية المفروشة والتصاميم في دبي والمنطقة.

وقال مدير عام غرف دبي: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً وجهة مفضلة للتسوق، وكمحور أساسي لإعادة تشكيل مشهد التصميم الداخلي والابتكار في كافة القطاعات المرتبطة بأنماط الحياة العصرية. وتجسّد الإمارة نموذجاً عالمياً في استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية، واحتضان مراكز التسوق المتخصصة والمشاريع المبتكرة، التي تعكس تنوع السوق المحلي ومرونته، وتواكب تطلعات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء».

وأضاف: «يمثل قطاع التجزئة عنصراً محورياً ضمن المنظومة الاقتصادية المتكاملة لدبي، ونلتزم في غرف دبي بتعزيز الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي من خلال تعزيز الشراكات، وتوفير البيئة المثالية لنمو الأعمال، وتوسيع آفاق الشركات نحو أسواق جديدة ضمن رؤية دبي الاقتصادية الطموحة».

بدوره، أكد الدكتور سامر العمري، المدير التنفيذي والشريك لـ«آرت أوف ليفينج»، أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الأثاث الفاخر وحلول التصميم الشاملة، في ظل ازدهار القطاع العقاري في دولة الإمارات ومنطقة الخليج. ويضع في الوقت ذاته معياراً جديداً في قطاع المفروشات والتصميم الداخلي بالمنطقة، عبر جمعه بين الابتكار والتنوع والخدمات المتخصصة، مقدماً وجهة شاملة تعيد صياغة العلاقة بين الإنسان ومنزله، وتعكس في الوقت نفسه المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي في صناعة أنماط الحياة الحديثة.