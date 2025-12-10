«كهرباء دبي» و«دِل تكنولوجيز» تبحثان التعاون



دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «دِل تكنولوجيز» برئاسة أدريان ماكدونالد، رئيس الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ووليد يحيى، مدير عام «دِل تكنولوجيز» في منطقة الخليج، ومحمد أمين نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وحضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو» التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة

تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في تبنّى أحدث الحلول التقنية المتقدمة لدعم البنية التحتية الذكية في دبي، والمبادرات الخضراء، وتسريع التحول الرقمي في قطاع مؤسسات المرافق.

وأكد معالي سعيد الطاير أن الهيئة تعتمد أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بالأداء وتعزيز الإنتاجية، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بأن يشكّل الذكاء الاصطناعي حجر الأساس للمبادرات والخدمات المستقبلية في دبي. وشدّد معاليه على الأهمية المحورية للبنى التحتية المتطورة لتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة في بناء خدمات مرافق أكثر كفاءة ومرونة تركز على المتعاملين.

وتطرق النقاش كذلك إلى الفرص التي يمكن أن تسهم فيها خبرات «دِل تكنولوجيز» العالمية في التحول الرقمي لتعزيز مسارات الهيئة الطموحة في الطاقة المستدامة، والإدارة المتكاملة للمياه، وتطوير منظومة المدينة الذكية.

وشملت المحاور الرئيسة المحتملة للتعاون تحديث البنية التحتية الحيوية عبر تقنيات إنترنت الأشياء المتقدمة، والحوسبة الطرفية، وحلول مراكز البيانات من الجيل الجديد، بما يدعم موثوقية الشبكة، ويعزّز دمج مصادر الطاقة المتجددة، ويرفع كفاءة شبكات توزيع المياه.

كما بحث الجانبان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بالاستفادة من نماذج التعلّم الآلي للتنبؤ بالصيانة الدورية للأصول الحيوية، والتنبؤ الديناميكي للطلب، وتطوير منصات تفاعلية مخصّصة لتعزيز تجربة المتعامل.